Задержаны напавшие на полицейского в Ногинске

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15 мая, пятница  |  Последнее обновление — 09:40  |  vz.ru
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Российским аграриям пообещали мировое лидерство

Россия вернет лидерство в экспорте пшеницы Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Россия вновь может вернуться на пьедестал крупнейшего экспортера пшеницы, обогнав ЕС, США и Канаду. Сбор урожая пшеницы станет вторым после рекордного 2017 года. Даже несмотря на снижение цен, новый сельскохозяйственный год обещает российским аграриям прибыль. Соседней Украине и Евросоюзу повезло значительно меньше.  Подробности...
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Коронавирус стал последней надеждой Зеленского в Донбассе

Зеленский решил повторить тактику Порошенко, но что-то пошло не такФото: president.gov.ua/ru
Украина опять добилась того, что заседание контактной группы по урегулированию в Донбассе не принесло никаких результатов. Такова тактика Киева, но есть свидетельства, что столь бескомпромиссная позиция утомила и разочаровала Германию. Переговоры о судьбе Украины теперь идут за спиной Украины, а все надежды Зеленского на положительный для него исход связаны с коронавирусом. Подробности...
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Как устроен подпольный бизнес эпохи карантина и пандемии

Даже такие простые операции, как визит к косметологу, сегодня некоторые совершают подпольноФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Несмотря на завершение общего «единого периода нерабочих дней», в Москве и ряде других регионов сохраняются «временные ограничения функционирования предприятий общественного питания, сферы услуг, торговли, культуры, образования и спорта». Некоторые такие предприятия, вопреки требованиям закона, продолжают работу. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД нашел «нелегалов» и поговорил с ними. Подробности...
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В начале Второй мировой Польше надо винить собственную жадность и глупость

Ужасы Второй мировой были предопределены решениями политиков, в том числе польскихФото: ТАСС
Польша вступила в исторический спор по поводу пакта Молотова – Риббентропа и истоков Второй мировой уже не только с Москвой, но и с Берлином. Виновата ли нацистская Германия в своей агрессии единолично, или же ей кто-то помог? Если вспомнить исторические факты, то окажется, что поляки приближали уничтожение своей страны и нападение Гитлера на всю Европу собственными руками. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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На пенсию вполне можно жить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Удивительные люди – наши родители. Они сделаны из какого-то другого материала, умеют довольствоваться малым и откладывать на черный день. Пережили и голодные годы, и эпоху тотального дефицита. У них всегда есть запас, и они всегда рассчитывают на себя. Подробности...

После пандемии мир будет принадлежать молодым и богатым

Сергей Мардан, публицист
Если и другие страны, по примеру Чили, введут «паспорта иммунитета» для тех, кто уже переболел короной и не опасен, то люди старше 65 лет фактически превратятся в отверженных. Они будут просто обречены до конца жизни сидеть под домашним арестом. Подробности...
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Мир будет поделен на постглобальные блоки

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Уже очевидно, что к созданию своих блоков-регионов приступили США и Китай. Россия попросту обречена стать центром крупного постглобального блока, поскольку ее суверенное будущее вряд ли выдержит нахождения «на заднем дворе» другой великой державы. Подробности...
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      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
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      Как Европа выходит из самоизоляции

      Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маски
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              Задержаны напавшие на полицейского в Ногинске

              15 мая 2020, 09:25

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Задержаны двое мужчин, подозреваемых в нападении на полицейского в Ногинске, заявила руководитель пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.

              «В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в течение суток задержаны подозреваемые в нападении на сотрудников полиции при попытке ограбления одного из магазинов в городе Ногинск. Ими оказались двое ранее судимых мужчин 1971 и 1973 годов рождения», – передает РИА «Новости» слова Петровой.

              Она добавила, что по месту проживания одного из задержанных были найдены лом, перчатки, маски и перцовые баллончики.

              Напомним, в четверг грабители магазина тяжело ранили полицейского в Подмосковье


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