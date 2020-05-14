США заявили об отказе ряда стран принять американскую помощь в борьбе с COVID-19

Некоторые страны не принимает предложения Вашингтона о предоставлении помощи в борьбе с распространением нового коронавируса, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

«Я бы сказал, что в целом есть ряд стран, которые не приняли наши предложения о помощи. Однако есть разница между активным непринятием и отсутствием ответа», – передает ТАСС его слова.

Купер призвал партнеров к бдительности, когда те соглашаются принять помощь от других государств, некоторые из которых, по мнению Вашингтона, якобы стремятся воспользоваться «странами, пострадавшими от коронавируса».

«Наши партнеры должны задавать себе вопрос, является ли бескорыстной эта мера, идущая от конкретных государств. Помощь, которая приходит вместе с потерей суверенитета, помощь, которая идет вместе с добычей ресурсов или дипломатией «долгового капкана», отказ от прав на критически важную материальную или информационно- технологическую инфраструктуру, использование интеллектуальной собственности путем шпионажа или открытого воровства – это не помощь», – пояснил Купер.

Напомним, в апреле глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о признательности президента Соединенных Штатов Дональда Трампа России за помощь в борьбе с коронавирусом. Посол США в России Джон Салливан, в свою очередь, заявлял, что Соединенные Штаты готовы помочь России в борьбе с коронавирусом.

В начале мая Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора принял предложение направить России аппараты искусственной вентиляции легких.

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