В РПЦ поддержали идею Путина о контроле за генетическими технологиями

В Московском патриархате выразили «горячую поддержку» идее президента Владимира Путина по контролю за генетическими технологиями, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Важные слова президента. Горячо поддерживаю», – написал Легойда в своем телеграм-канале.

В четверг Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий предложил создать в России национальную базу генетической информации и выстроить систему контроля за использованием генетических технологий.