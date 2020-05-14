Путин предложил создать национальную базу генетической информации

Президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий предложил создать в России национальную базу генетической информации.

«Используя наши весомые компетенции и наработки в биоинформатике, предлагаю создать Национальную базу генетической информации. Руководитель Курчатника (глава Курчатовского института Михаил Ковальчук – прим. ВЗГЛЯД) говорил об этом. Речь о том, чтобы на основе единых стандартов обеспечить защиту данных, их хранение и передачу, разработку программных средств поиска, анализа и моделирования информации», – цитирует главу государства сайт Кремля.

Президент на совещании попросил правительство организовать финансирование этого проекта за счет средств федерального бюджета.

Также Путин отметил, что у студентов вузов, специалистов, молодых исследователей должны быть возможности получать передовые знания в области генетики, постоянно приобретать новые компетенции.

«Поэтому с учетом стремительного развития генетических технологий необходимо выстроить современную систему подготовки кадров, вот сейчас только, повторю, министр [науки и высшего образования Валерий Фальков] об этом говорил. И сохраняя фундаментальность образования, обеспечить непрерывный процесс обновления образовательных программ», – сказал президент.

Также глава государства отметил, что генетические технологии обладают огромной силой, и необходимо выстроить систему контроля за их использованием.

«И еще один очень важный вопрос. Мы хорошо понимаем, какой огромной силой обладают генетические технологии. Поэтому необходимо выстроить систему контроля за их использованием. Вместе с участниками программы найти баланс между свободой научного поиска, технологического развития и интересами людей, защитой их интересов, вопросами этики. Прошу из этого и исходить», – заключил Путин.

В ходе совещания президент заявил, что современные генетические исследования по важности сопоставимы с атомным и космическим проектами ХХ века.