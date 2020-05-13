Эксперт: Организаторы кибератаки на «Бессмертный полк онлайн» оскорбили память о Победе

Люди, устроившие кибератаку на акцию «Бессмертный полк онлайн» оскорбили память о Победе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Анна Федорова. По ее мнению, это один из самых святых символов для всех граждан России.

«Бессмертный полк» – это одна из самых человечных акций всероссийского масштаба в стране, ведь известно, какая на этом шествии всегда царит теплая, искренняя, отнюдь не официальная атмосфера, заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова. «Чтобы оскорблять участников такой акции, демонстрируя им фотографии нацистских преступников, надо быть нелюдью», – считает политолог.

«Очень надеюсь, что Следственный комитет этих нелюдей найдет и они, в точном соответствии с законом, понесут ответственность, – отметила Федорова. – Они оскорбили один из самых святых символов для нас, для всех граждан России – а именно, память о Победе».

Напомним, на прошлой неделе общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые в истории прошла в дистанционном формате в связи с распространением коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» шла на сайте «Бессмертного полка» России и «Международного Бессмертного полка», а также в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и в онлайн-кинотеатре Okko.

При этом платформа онлайн-шествия выдержала несколько хакерских атак. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева. Она уточнила, что служба безопасности смогла отладить процесс, в результате хакерские атаки не помешали онлайн-трансляции.

Позже глава исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской пообещал передать в Следственный комитет список IP-адресов, с которых фиксировались хакерские атаки.