Акцию «Ночь в музее» в Москве впервые решили провести в онлайн-формате

Ежегодная акция «Ночь в музее» пройдет в столице 16 мая в онлайн-формате. Основная часть мероприятий состоится с 18.00 до 23.00 мск, сообщили в мэрии Москвы.

«Программу для «Ночи в музее» подготовили больше 50 культурных площадок города. Москвичей и жителей других регионов ждут онлайн-экскурсии, лекции, чтения классики, мастер-классы и концерты. Всего запланировано около 100 различных событий», – передает ТАСС слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Так, например, Государственный музей Пушкина приглашает горожан совершить виртуальную прогулку по своим залам в компании артиста МХТ имени Чехова Данила Стеклова.

Виртуальную прогулку будут транслировать 16 мая с 21.00 до 22.00 на сайте музея, его страницах в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Инстаграме» и на официальном YouTube-канале.



«Обширную онлайн-программу 16 мая подготовил и московский Музей космонавтики. В 19.00 в режиме реального времени заместитель директора музея историк Вячеслав Климентов прочтет отрывки из книги «Космическая эра. История покорения космоса», – говорится в сообщении.

Онлайн-программа Дома Гоголя будет проходить на YouTube-канале музея 16 мая с 18.00 до полуночи. Так, горожане смогут послушать лекцию преподавателя Московского государственного университета и лучшего гида Москвы по версии Русского географического общества Егора Сартакова, который расскажет о мифах, связанных с жизнью и творчеством Николая Гоголя.

Напомним, 9 мая 2020 года акция «Бессмертный полк» впервые прошла в России в онлайн-формате.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД