Россию призвали снизить роль угля в экономике

Всемирный фонд охраны природы (WWF) России призвал российское правительство принять долгосрочную стратегию развития страны после ситуации с коронавирусом со значительным уменьшением роли использования угля в экономике.

«Принять в этом году стратегию низкоуглеродного развития, включающую не только задачу сокращения выбросов парниковых газов, но и эффективное управление лесными и водно-болотными угодьями как системами поглощения СО2. Первоочередным шагом должен быть отказ от угольной генерации в крупных городах и переход на более экологичные источники – природный газ или существующие мощности ГЭС», – передает РИА «Новости» содержание письма организации.

Кроме того, WWF России призвал отказаться от субсидий добычи ископаемого топлива, так как это «усиливает зависимость экономики от сектора, который становится все менее привлекательным для инвесторов».

Эксперты фонда, в свою очередь, предлагают поддерживать «зеленые» технологии, а именно вкладывать деньги в возобновляемую энергетику и использование вторичных материалов.

Как известно, в письме перечислено девять первоочередных шагов, которые позволят перестроить приоритеты в долгосрочном развитии страны.

Напомним, согласно исследованию Международного энергетического агентства, ситуация с коронавирусом стала большим шоком для энергорынков со времен Второй мировой войны, так как спрос упал почти на все виды энергии – нефть, газ, уголь – и вырастет он в этом году только на альтернативную генерацию.