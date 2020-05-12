В Сети выявили 185 ресурсов по продаже фейковых цифровых пропусков

С конца марта международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила 185 мошеннических интернет-ресурсов, предлагающих поддельные справки и цифровые пропуска в России, сообщили в пресс-службе компании.

Первые мошеннические схемы по продаже поддельных пропусков появились в конце марта – начале апреля, когда в Москве ужесточили ограничения на фоне коронавируса. В конце апреля было выявлено 126 подобных мошеннических интернет-ресурсов.

«По данным на понедельник, 11 мая, департамент инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB обнаружил 185 мошеннических ресурсов, торгующих цифровыми пропусками: 28 сайтов, 59 групп и аккаунтов в соцсетях и 98 Telegram-каналов. Group-IB уже заблокировала 109 ресурсов (27 сайтов, 37 групп и аккаунтов в соцсетях, 45 Telegram-каналов), остальные – в процессе блокировки. Работа по мониторингу продолжается», – сообщили в компании РИА «Новости».

Ранее в полиции Москвы сообщили, что в столице активизировались СМС-мошенники, которые требуют оплатить штрафы за якобы нарушение режима самоизоляции в связи с коронавирусом.