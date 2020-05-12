Познер сделал прогноз об изменениях в мире после пандемии

Телеведущий Владимир Познер сделал прогноз о том, как изменится мир и, в частности, средства массовой информации после пандемии коронавирусной инфекции.

«Я не думаю, что пандемия что-то очень серьезно изменит у нас. Блогеры как были, так и будут, интернет будет, телевидение все-таки продолжает выходить и будет выходить. Я надеюсь, что изменится содержание телевидения в значительной степени, но это тоже будет не от пандемии зависеть», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

«Так что, хотя я согласен, что много изменится в нашей жизни: исчезнут какие-то профессии, возникнут какие-то новые профессии, – но мир не станет иным, я так не считаю, хотя есть люди, которые так говорят. У нас были и другие катастрофы, у нас была «испанка», у нас была Вторая мировая война, а мир категорически, и мы, как люди, не изменился, мы все такие же», – добавил он.

Ранее Познер заявил, что продолжает поддерживать меры, принятые российским правительством на фоне распространения коронавируса.

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