Познер поддержал принятые в России меры по борьбе с коронавирусом

Телеведущий Владимир Познер заявил, что продолжает поддерживать меры, принятые российским правительством на фоне распространения коронавируса.

Один из подписчиков телеведущего упрекнул его в том, что его взгляд на принятые правительством меры по сдерживанию коронавирусной инфекции субъективен, в то время как некоторые россияне могут не поддерживать его позицию.

«Давайте представим условного Андрея Иванова, которому, предположим, 25, и с очень высокой долей вероятности для него этот вирус не представляет смертельной опасности. Работает он, скажем, в негосударственной компании, которая закрылась из-за введенных ограничений. Андрею не платят зарплату, так как работодателю ее брать неоткуда … Как вот этому Андрею положительно относиться к текущей ситуации и поддерживать ограничения?» – поинтересовался подписчик.

Телеведущий ответил, что все равно не изменил своего мнения. «Видите ли, я вполне допускаю, что этот Андрей не поддерживает эти ограничения. Ну и что? Есть личные предпочтения «Андрея» и есть интересы общества, государства. Нравится ли это «Андрею» или не нравится, ему придется подчиниться. Надо сказать, что государство предпринимает реальные усилия, чтобы как-то помочь «Андрею», но если ему от этого легче, то ненамного», – заявил Познер, слова которого приводятся на его сайте.

Он добавил, что понимает переживания многих россиян, но продолжает поддерживать меры, «принятые нашим – и далеко не только нашим – государством». «И вовсе не потому, что мне 86 лет (кстати, я езжу на студию для программы) и я имею финансовый запас», – добавил Познер.

Ранее Познер, который является биологом по образованию, дал прогноз о сроках окончания пандемии коронавируса, предположив, что она пойдет на спад не раньше конца мая.