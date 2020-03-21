Познер спрогнозировал срок окончания пандемии коронавируса

Журналист, биолог по образованию Владимир Познер в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале дал прогноз о сроках окончания пандемии коронавируса.

По мнению Познера, пандемия нового коронавируса пойдет на спад не ранее конца мая, передает РИА «Новости».

«Волноваться ни к чему. Это не помогает. Нужно соблюдать довольно простые вещи. Надо, чтобы расстояние между людьми было не меньше, чем метр, не надо целоваться, обниматься при встрече, не надо здороваться за руку. Надо очень тщательно мыть руки, надо понимать, что этот вирус держится на разных поверхностях до 12 часов», – посоветовал Познер.

Журналист считает, что ситуация не так страшна, если вести себя так, как надо.

«Маска помогает, если у вас есть что-то, она не даст этому выйти, а так как вирус крупный, то ячейки маски ему мешают. Вирус не летает, а падает сразу, поэтому маска в этом смысле хороша», – подчеркнул он.

По словам Познера, он самоизолировался и старается лишний раз не выходить из дома.

На ваш взгляд Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса? Достаточные

Недостаточные

Избыточные



В 1958 году Познер окончил биолого-почвенный факультет МГУ имени Ломоносова по специальности «физиология человека».

Ранее Познер высказался об опасности коронавируса.

Напомним, на прошлой неделе ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение вируса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД