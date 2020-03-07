Познер высказался об опасности коронавируса

Вспышка коронавируса в мире является «самой настоящей пандемией», считает телеведущий Владимир Познер. По его мнению, средства массовой информации нагнетают ситуацию вокруг этой болезни, однако опасность реальна.

«В ХХ веке их (пандемий – прим. ВЗГЛЯД) было несколько: «испанка», унесшая 50 млн жизней, «азиатский» и «гонконгский» грипп, унесшие около 2 млн, и другие», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения не характеризует вспышку коронавируса как пандемию. По оценке ВОЗ, это эпидемия с множественными очагами.

«Сколько унесет этот, не знает никто. Смертность в случае «испанки» равнялась 2%, в остальных случаях – меньше. С коронавирусом не знаем», – добавил Познер.

«Да, СМИ раздувают это дело, но оно реально. Лично я никаких планов не поменял, но не исключаю того, что какие-то мои поездки, планируемые на апрель, могут не состояться. Также не исключаю того, что могу заболеть, хотя делаю все возможное, чтобы обезопаситься», – заключил Познер.

На ваш взгляд Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса? Достаточные

Недостаточные

Избыточные



По последним данным, число жертв нового коронавируса в Китае достигло 80,6 тыс. человек, из них выздоровели 55,4 тыс., умерли 3070. Число заразившихся в мире превысило 100 тыс. человек, причем более 80% случаев заболевания пришлось на Китай.

Между тем в Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом.

Напомним, на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по коронавирусу в столице.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как минимизировать риск заболевания коронавирусом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД