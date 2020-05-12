Потерпевший по делу «Омбудсмена полиции» оказался уволен из-за интимных фото

Полицейский, являющийся потерпевшим по делу создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, был уволен из органов внутренних дел несколько лет назад из-за публикации интимных фото, следует из постановления Мосгорсуда.

Мещанский суд Москвы в феврале 2018 года отклонил иск о восстановлении на службе. Мосгорсуд летом 2018 года признал решение законным, передает ТАСС.

«Курбанов Р. А. проходил службу в органах внутренних дел, имел специальное звание капитана внутренней службы. Приказом УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по городу Москве предписано за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, уволить со службы в органах внутренних дел», – говорится в материалах суда.

Основанием для увольнения стала служебная проверка, заключение по которой было утверждено 11 октября 2017 года. В нем указывается, что Курбанов направлял свои личные фотографии интимного содержания третьим лицам, осознавая, что их могут распространить дальше среди неограниченного круга лиц, и допустил распространение этих фото в Интернет.

СМИ сообщали, что потерпевшим по делу Воронцова является специалист 4-го отделения (морально-психологического обеспечения) отдела по работе с личным составом УВД на Московском метрополитене Расим Курбанов.

Полиция ранее сообщала, что потерпевший по делу Воронцова о вымогательстве в 2012-2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД, в октябре 2017 года Воронцов потребовал от него 300 тыс. рублей, угрожая выложить личные фотографии полицейского в Сеть. После отказа дискредитирующие фотографии были опубликованы в соцсетях.

Московские правоохранители задержали Воронцова в начале мая. Тверской суд Москвы направил Воронцова под арест.