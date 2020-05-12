Найдено подтверждение естественного происхождения коронавируса

Изучив геномы вирусов летучих мышей, биологи обнаружили в них элементы, характерные для коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, отмечается в публикации журнала Current Biology.

Среди политиков и широкой общественности продолжаются дебаты о том, откуда взялся новый коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию. Хотя большинство исследователей считают наиболее вероятным природным резервуаром SARS-CoV-2 летучих мышей, точное происхождение вируса до сих пор неизвестно.

Китайские и австралийские биологи, изучающие летучих мышей, недавно идентифицировали у этих животных вирус, который, по их мнению, является ближайшим родственником нового коронавируса и содержит в некоторых областях своего генома характерные вставки аминокислот, аналогичные SAR-CoV-2, передает РИА «Новости».

Речь идет об аминокислотной вставке в точке, где встречаются две субъединицы S-белка вируса – S1 и S2, слагающего шипы на его поверхности, с помощью которых вирус прикрепляется к клеткам. Вставка S1/S2 является уникальной для вируса и присутствует во всех SARS-CoV-2, секвенированных до настоящего времени.

Обнаруженный учеными вирус летучих мышей RmYN02 также содержит аминокислотные вставки S1/S2, которые, тем не менее, отличаются от вставок в SARS-CoV-2, что указывает на то, что они возникли в результате независимых событий.

Исследователи утверждают, что хотя вирус RmYN02 не является прямым эволюционным предшественником SARS-CoV-2, он показывает, что подобные необычные инсерционные события, приводящие к возникновению аминокислотных вставок, могут происходить естественным образом при эволюции коронавирусов.

«С момента открытия SARS-CoV-2 появились необоснованные предположения о том, что вирус имеет искусственное происхождение, – заявил руководитель исследования, профессор Института биологии патогенов при Первом медицинском университете Шаньдуна в Китае Вайфэн Ши.

В частности, говорилось о том, что вставка S1/S2 весьма необычна и, возможно, свидетельствует о лабораторных манипуляциях. Наша статья четко показывает, что такие события происходят естественным образом в дикой природе».

Авторы отмечают, что по всей геномной последовательности наиболее близко к SARS-CoV-2 находится другой вирус профессора Института биологии патогенов при Первом медицинском университете Шаньдуна в Китае RaTG13, который был ранее идентифицирован у летучих мышей в провинции Юньнань в Китае. Но RmYN02 более тесно связан с SARS-CoV-2 в самой длинной кодирующей части генома, где эти два вируса имеют 97,2% пересечения РНК.

К счастью, RmYN02 не очень похож на SAR-CoV-2 в области генома, кодирующей ключевой домен, который связывается с человеческим рецептором ACE2, используемым SARS-CoV-2 для заражения клеток-хозяев. Это означает, что он вряд ли представляет опасность для человека.

Исследователи определили RmYN02 на основе анализа 227 образцов вирусов летучих мышей, собранных в провинции Юньнань в период с мая по октябрь 2019 года, еще до появления вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.

«С того момента, как в 2005 году было выяснено, что летучие мыши были источником коронавируса SARS, интерес к летучим мышам как природным резервуарам разнообразных РНК-вирусов, включая коронавирусы, оставался очень высоким», – рассказывает доктор Ши.

В начале января 2020 года, вскоре после открытия SARS-CoV-2, ученые отправили свои образцы на метагеномное секвенирование, в результате которого и было сделано открытие.

«Наша работа проливает больше света на эволюционное происхождение SARS-CoV-2. Ни RaTG13, ни RmYN02 не являются прямыми предшественниками SARS-CoV-2, потому что между этими вирусами все еще существует эволюционный разрыв», – рассказал он.

Ученые предполагают, что изучение большего количества образцов вирусов диких животных позволит им приблизиться к ответу на вопрос, откуда именно появился новый коронавирус у людей.

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