В создании «уток» о ввозе яда из России в Чехию заподозрили спецслужбы США и Британии

Сообщения чешских СМИ, согласно которым якобы исполняющий обязанности главы Россотрудничества в Праге привез яд в Прагу, похожи на «утки», которые могли быть инициированы спецслужбами США и Великобритании, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

«Я с большим уважением отношусь к Чехии, потому что я там прожил два года, даже школу там оканчивал, и меня с этой страной связывают особые отношения; это раз. Второе – мне кажется, что и президент Чехии неоднократно высказывал «респект» в адрес России, и даже когда была история со Скрипалями, Чехия спокойно на это реагировала», – вспомнил Луговой, передает РИА «Новости».

По его словам, в некоторых странах Восточной Европы, например, в Чехии и Венгрии антироссийских настроений нет, но другие государства пытаются их формировать. Так, считает Луговой, вероятно, был спровоцирован снос в Праге памятника в советскому маршалу Ивану Коневу. Он допускает, что публикации в СМИ были сделаны, в том числе для того, чтобы изменить отношение общественности к сносу памятника и «сделать из этого политический спектакль».

«Эта история с ядом, на мой взгляд, – обыкновенная журналистская утка. Просто для обывателей уже создан «ядовый» образ России после историй с (Александром) Литвиненко, Скрипалями. Поэтому проще всего сделать такой информационный вброс», – считает депутат.

Луговой не исключил, что публикации в чешских СМИ могли быть инициированы спецслужбами других стран. «Хочу обратить внимание на то, есть ли новостные поводы или идет работа со стороны британских, американских спецслужб. Тем, кто курирует страны Восточного блока, тоже надо как-то отчитываться, что-то делать против России. Наверное, оттуда и появляется все», – отметил он.

В воскресенье пражское сетевое издание Seznam опубликовало материал, в котором корреспондент, как утверждается, беседует с главой российского федерального агентства в дипломатическом статусе. По версии издания, россиянин якобы привез в Чехию смертельный яд рицин.

Ранее первый вице-спикер Палаты депутатов Чехии (нижняя палата парламента), председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филип, комментируя обострение российско-чешских отношений, также заявил, что определенные группы в Чехии заинтересованы в конфликте между Москвой и Прагой.

Перед этим еженедельник Respekt заявил, что Ондржея Коларжа, который выступил с инициативой о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу, взяли под охрану после заявлений министра обороны России Сергея Шойгу. Respekt утверждает, что в Прагу якобы еще в апреле прилетел мужчина с российским диппаспортом, имевший в своем чемодане смертельный яд рицин. После этого он, как утверждается, поехал в российское посольство.

Посольство опровергло информацию еженедельника, назвав публикацию вопиющими и лживыми инсинуациями.