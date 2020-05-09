В Чехии заявили о желающих поссорить Москву и Прагу

Определенные группы в Чехии заинтересованы в конфликте между Москвой и Прагой, заявил первый вице-спикер Палаты депутатов Чехии (нижняя палата парламента), председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филип, комментируя обострение российско-чешских отношений.

«Здесь (в Чехии) существуют группы людей, которые стараются поссорить нас с Россией. Это очевидный, контролируемый процесс. Думаю, что он (процесс) опасен для нас», – отметил политик, передает ТАСС со ссылкой на газету «Млада фронта Днес».

По его словам, Чехия, следуя путем ухудшения отношений с Россией, потеряет возможность развития, в частности, выгодного для республики торгово-экономического сотрудничества с Россией.

«Например, в сфере энергетики нам нужно решать, будем ли мы получать нефть и газ из России, из Средней Азии или из арабских стран. Очевидно, что Европа в энергетической области не самодостаточна, а источников получения (энергетического сырья) не столь уж много. Если бы мы разругались с РФ и наши отношения ухудшились, то тогда нам пришлось бы искать новый источник (получения энергетического сырья)», – сказал первый вице-спикер.

Филип также осудил демонтаж памятника маршалу Коневу в районе Прага-6 и установку памятной доски власовцам в столичном районе Ржепорые. По его словам. принявшие решения об этом пражские муниципальные политики не знакомы с историей Второй мировой войны и историей освобождения от нацистов самой Праги.

«Красная армия под командованием маршала Конева услышала призыв о помощи (восставшей против нацистов) Праги», – сказал лидер компартии, на поддержку которой в парламенте опирается действующее правительство Чехии. Он также напомнил о значительных жертвах, понесенных советскими войсками в ходе Пражской наступательной операции (6-11 мая 1945) – последней стратегической операции Второй мировой войны в Европе.

В начале апреля в шестом районе Праги демонтировали памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973). Следственный комитет России возбудил дело об осквернении символов воинской славы России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала снос памятника Коневу подлым. «Это не решение народа Чехии, это даже не решение руководства Чехии, которое, в общем-то, было однозначно в своем неприятии этого вандализма. Это было такое мелкое, гаденькое, подлое решение людей, которые идут вопреки национальным интересам, историческим национальным интересам своего государства», – заявила она.

На снос памятника резко отреагировали во многих странах. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что акты вандализма в отношении памятников советским воинам, победившим фашизм, вызывают отвращение и презрение. «Особенно неприятно, когда мы это видим на пространстве бывшего СССР, на пространстве СНГ. Ведь Советский Союз принес самую большую жертву ради общей победы над фашизмом. Поэтому эти тенденции должны быть осуждены, эти попытки должны быть остановлены», – подчеркивал он.

Снос памятника осудили в том числе в самой Чехии. Так, пресс-секретарь президента республики Иржи Овчачек заявил, что муниципальные власти «покрыли позором» страну. Он напомнил, что Конев является освободителем Освенцима и Чехии от нацистских оккупантов.