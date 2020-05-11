Эксперт оценила президентские меры по поддержке социальных работников

«Социальные службы в борьбе с вирусом играют не меньшую роль, чем здравоохранение, потому что они работают с теми людьми, которые и без COVID-19 находятся в группе риска», – заявила газете ВЗГЛЯД общественник Елизавета Олескина. Так она прокомментировала озвученные президентом меры поддержки граждан в условиях коронавируса.

«В сегодняшнем выступлении президента, среди прочего, появились детали касательно поддержки социальных служб и соцработников. Для нашего фонда эта тема особенно важна, поскольку соцзащита в борьбе с вирусом играет не меньшую роль, чем здравоохранение», – сказала директор благотворительного фонда помощи инвалидам и пожилым людям «Старость в радость» Елизавета Олескина.

Собеседница напомнила, что именно на соцслужбах лежит весь груз помощи и ухода за пожилыми людьми, людьми с инвалидностью и теми, кто зависим от посторонней помощи. «Это несколько миллионов человек с хроническими заболеваниями, старческой астенией, деменцией, психическими расстройствами, лежачие и маломобильные люди», – продолжила эксперт.

«Для них отсутствие или сокращение помощи является огромным риском даже без COVID-19. И очень хорошо, что федеральный центр поможет регионам поддержать тех работников, которые сейчас работают с людьми, находящимися в группе риска», – подчеркнула Олескина.

В то же время собеседница отметила, что России удалось добиться успехов в борьбе с коронавирусом благодаря «определенной мобилизации» государства и общественных организаций.

«Мы постоянно мониторим ситуацию, следим за данными ВОЗ и других международных организаций. Нигде в мире, насколько можно судить из обобщенной статистики, нет полной обеспеченности лекарствами, медицинской техникой, средствами индивидуальной защиты и прочим», – сказала эксперт.

«Но сейчас важно не то, кого мы догнали и перегнали, а то, сколько усилий еще нужно приложить для борьбы с распространением COVID-19. Минимизировать потери – это сейчас главная задача для государства, общества, благотворителей и бизнеса», – подытожила Олескина.

Напомним, ранее в понедельник президент России Владимир Путин заявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней. Также он объявил о прямой помощи гражданам и о принятии нового пакета мер поддержки граждан и бизнеса.

Президент также сообщил, что специальная федеральная доплата будет установлена для соцработников с 15 апреля по 15 июля. Так, врачи социально-реабилитационных центров будут получать 40 тысяч рублей за двухнедельную смену, а непосредственно контактирующие с COVID-больными – по 60 тысяч. Социальные и психологические работники, средний и административный персонал – по 25-35 тысяч, младший персонал – по 15-20 тысяч рублей, технический персонал – по 10-15 тысяч.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД