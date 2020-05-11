Россияне выступили за снятие запрета на прогулки и занятия спортом

Около 65-66% россиян считают, что наиболее оправданно в ситуации с возможным снятием ограничений из-за коронавируса разрешить прогулки, говорится в исследовании ресурса стопкоронавирус.рф.

«Среди самых оправданных с точки зрения населения мер оказались прогулки (65-66% опрошенных), разрешение на занятия спортом на улице (43-51%), разрешение на работу небольших магазинов (40-41%), разрешение работы небольших организаций сферы услуг (39-43%)», – передает ТАСС сообщение портала.

При этом 55-59% россиян считают неоправданными открытие ресторанов, 55-57% против открытия школ, 44-47% против открытия детских садов и 34-40% считают неоправданным разрешение на выход из дома для людей старше 65 лет (группа риска).

Опросы проводились в группах стопкоронавирус.рф в соцсети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram 9-11 мая. В них приняли участие более 59,1 тыс. человек.

Ранее в понедельник президент Владимир Путин заявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней и объявил о прямой помощи гражданам. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал пять критериев, которые должны обеспечить «нормальную жизнь и работу экономики».