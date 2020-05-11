Россияне выступили за снятие запрета на прогулки и занятия спортом

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Крыму грозят крахом курортного сезона

Россиян могут лишить Крыма этим летомФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Курортный сезон в Крыму вряд ли состоится из-за коронавируса, считает глава республики Сергей Аксенов. Это чревато экономическими проблемами для полуострова – жизнь крымчан почти полностью зависит от туристов, которых приезжает в три раза больше, чем самих жителей республики. Однако в самой туриндустрии считают, что хотя потери из-за вируса и неизбежны, возможен и более оптимистичный вариант. Подробности...
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США ставят России хамские условия для продления важнейшего договора

Ракетный комплекс «Кинжал» вызывает реальное беспокойство СШАФото: Андрей Станавов/РИА «Новости»
Отказаться от новейших гиперзвуковых систем (например, ракетного комплекса «Кинжал») и привести Китай на поклон к США – это не единственное условие, которое Вашингтон решил поставить Москве. И все это – ради продления договора СНВ-3. На условия эти Москва может ответить лишь двумя словами – знаменитой нетленкой Сергея Лаврова. Подробности...
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Европа забыла об уготованной ей Гитлером участи

Главное зло фашизма – попытка уничтожить другие нации – уходит на второй план Фото: German Federal Archive
«Мы более бесшабашные – для нас лучше быть в гробу, чем быть рабу. Именно поэтому мы непобедимы», – сказала газете ВЗГЛЯД историк Наталия Нарочницкая. Так она ответила французской коллеге д’Анкосс, заявившей, что именно «обостренное чувство истории и смерти» отличает россиян от западных европейцев. Подробности...
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Разведка Германии унизила США

«Доказательства» против Китая собрал альянс разведок англосаксонских странФото: National Crime Agency/Facebook
Федеральная разведывательная служба ФРГ опровергла обвинения англосаксонских стран в адрес правительства Китая, поставив под сомнение то, что в КНР скрывали информацию об опасности коронавируса и допустили его утечку из лаборатории. Однако то, что выглядит сейчас как противостояние ведущих спецслужб мира, на практике может оказаться чем-то совсем другим. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Страшный вирус превращает людей в злых гоблинов

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
COVID-19 сыграл с либеральными просветителями злую шутку. В момент общей истерии они стали своей противоположностью – реакционерами. При этом катализатор для их реакции чисто политический. Подробности...
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Пандемия в зеркале Великой депрессии

Владимир Можегов, публицист
При правильных, точных и своевременных маневрах кризис может сыграть на руку российской экономике, послужив катализатором процессов, которые приведут к обособлению нашей финансовой системы от мировой банкирской сети. Подробности...
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Когда в тебя входит Память, ты становишься человеком

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Однажды я проснулся 9 мая и понял, что это главный наш праздник. Сидел и смотрел, как дрыхнет в своей кроватке мой маленький сын, и понимал, что это четверть века назад померший мой дед, однорукий с войны и вечно злой – это он сделал так, что у меня есть сын. Подробности...
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      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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          Известен ли вам боевой путь ваших предков, прошедших Великую Отечественную войну?
          • Известен и горжусь

          • Не известен, но хотел бы узнать

          • Не инетересуюсь

          Вы носите маску для защиты от коронавируса?
          • Да, все время, когда вне дома

          • Да, только при скоплении людей

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, они отсутствуют в продаже

          • Нет, их цена для меня слишком высока

          • Нет, мне в ней неудобно

          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
          • С осуждением

          • С пониманием

          • Безразлично

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              Россияне выступили за снятие запрета на прогулки и занятия спортом

              11 мая 2020, 20:11

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Около 65-66% россиян считают, что наиболее оправданно в ситуации с возможным снятием ограничений из-за коронавируса разрешить прогулки, говорится в исследовании ресурса стопкоронавирус.рф.

              «Среди самых оправданных с точки зрения населения мер оказались прогулки (65-66% опрошенных), разрешение на занятия спортом на улице (43-51%), разрешение на работу небольших магазинов (40-41%), разрешение работы небольших организаций сферы услуг (39-43%)», – передает ТАСС сообщение портала.

              При этом 55-59% россиян считают неоправданными открытие ресторанов, 55-57% против открытия школ, 44-47% против открытия детских садов и 34-40% считают неоправданным разрешение на выход из дома для людей старше 65 лет (группа риска).

              Опросы проводились в группах стопкоронавирус.рф в соцсети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram 9-11 мая. В них приняли участие более 59,1 тыс. человек.

              Ранее в понедельник президент Владимир Путин заявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней и объявил о прямой помощи гражданам. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал пять критериев, которые должны обеспечить «нормальную жизнь и работу экономики».


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