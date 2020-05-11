Путин заявил о беспрецедентных мерах поддержки экономики и граждан

Меры по поддержке экономики и граждан носят беспрецедентный характер, в новейшей истории государство еще не выделяло столько, даже в 2008 году, заявил президент Владимир Путин.

«Предложенные сейчас мною меры поддержки граждан, социальной сферы в целом, по поддержке экономики носят абсолютно беспрецедентный, масштабный характер. Я думаю, что никогда, наверное, в новейшей истории государство не выделяло таких ресурсов на поддержку наших людей и отдельных отраслей экономики. Не припомню такого даже в сложные 2008-2009 годы, в годы мировых финансовых и экономических кризисов», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что решения по поддержке российской экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, должны быть исполнены, и надо отнестись к этому серьезно, передает РИА «Новости».

«Опасно безрассудно забегать вперед, но и сидеть сложа руки, уклоняясь от ответственности, также нельзя, нужно пройти между Сциллой и Харибдой», – сказал он.

Президент в понедельник заявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней, также он объявил о прямой помощи гражданам.