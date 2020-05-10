Студенты-спасатели помогают бороться с пожарами в Забайкалье

В Забайкальском крае добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) помогают пожарным бороться с огненной стихией. По данным МЧС, в 15 районах Забайкальского края установлен 5-й класс пожарной опасности, в 11 – 4-й.

В Дальневосточном регионе сохраняется напряженная пожароопасная обстановка. В помощь пожарно-спасательным службам и жителям региона с 6 мая к тушению пожаров и ликвидации их последствий подключился сводный отряд ВСКС из 30 подготовленных спасателей-добровольцев.

«Команда ВСКС помогает в тушении пожаров и восстановлении хозяйств жителей края уже второй год. По итогам прошлогодней работы руководством региона была поддержана инициатива местной молодежи о создании на базе Забайкальского госуниверситета отделения ВСКС. Так, подготовленные за год студенты вуза в этом году вошли в состав сводного отряда вместе с московскими, рязанскими, свердловскими, иркутскими добровольцами. Поддержку в направлении студентов-спасателей из других регионов оказала Ассоциация волонтерских центров по Программе мобильности волонтеров», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Все находящиеся здесь сегодня добровольцы прошли специальную подготовку по программам Всероссийского центра координации, подготовки и переподготовки студенческих добровольных спасформирований РТУ-МИРЭА и обладают всеми необходимыми знаниями и навыками для такой работы. Команда полностью экипирована, оснащена пожарно-спасательным оборудованием, средствами защиты – в том числе, и с учетом сегодняшней эпидемиологической ситуации. Все они понимают серьезность ситуации и ответственно подходят к выполнению задач», – отметил руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев.

По его словам, основным фронтом работы отряда является разведка местности для обнаружения возгораний, повторная проливка уже потушенных территорий и тлеющих остатков деревьев, а также тушение кромки пожара.

«Возгорания в лесном массиве обнаруживаются зачастую совсем внезапно. Так, например, направляясь в с. Танха для локализации уже выявленного возгорания, группа обнаружила около 2 гектаров выжженного леса с остатками опасно тлеющей древесины. Пришлось остановится для устранения угрозы повторного возгорания. В тот же день, возвращаясь на базу после 6-часовой работы на пожаре, добровольцы, в условиях постоянно меняющегося порывистого ветра до 20-25 метров в секунду, снова собственными силами ликвидировали не обнаруженное ранее возгорание», – отмечается в заявлении ВСКС.

За четверо суток студенты-спасатели потушили около 11 га лесных возгораний. Все действия добровольцы выполняют под четким руководством спасательных служб и во взаимодействии с сотрудниками лесничеств. Их важнейшая задача – не допустить распространение огня. Так, в одно из дежурств в Читинском районе добровольцы контролировали границу локализации пожаров на отрезке 10 километров.

В то же время, команда готова и к другой работе, которая может стать актуальной, как только стихия отступит – подготавливать саженцы и территорию для посадки новых деревьев, помогать местным жителям восстановить разоренное хозяйство.

«Я впервые работаю на лесных пожарах. Но нас этому обучали, поэтому мы готовы и знали заранее, что романтики тут никакой нет и легко здесь не будет. С непривычки это физически не просто и нужно быть особенно внимательным к защите, потому что дым режет глаза и дышать трудновато. А наше орудие – это лопата, бензопила и Ермак на 20 л. воды. Но желание помогать сильнее! Особенно, когда понимаешь, что сейчас твоя помощь действительно нужна твоему региону, твоему дому!», – рассказал Максим Савенко, доброволец ВСКС Забайкальского края.

В Забайкалье также развернут оперативный штаб ВСКС, определены подконтрольные добровольцам лесные участки для недопущения переброски пламени. По словам студентов, работы очень много, но команда к этому готова.

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев заявил о критической ситуации с пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке. Он уточнил, что большое число пожаров фиксируется в зоне экономической деятельности человека. По его словам, их основной причиной являются «неконтролируемые сельхозпалы».

Президент России Владимир Путин, между тем, заявлял, что все усилия сейчас сосредоточены на борьбе с коронавирусом, но это не должно ослаблять внимание к таким угрозам, как паводки и пожары.