Путин призвал регионы не забывать на фоне коронавируса об угрозе паводков и пожаров

В настоящее время все усилия сосредоточены на борьбе с коронавирусом, но это не должно ослаблять внимание к другим потенциальным угрозам для жизни и безопасности людей, в том числе паводкам и пожарам, заявил президент Владимир Путин.

«Мы с вами прекрасно понимаем, видим, что сейчас все усилия, прежде всего, сосредоточены на борьбе с распространением коронавирусной инфекции», – сказал Путин на совещании о ситуации с паводками и пожарами в регионах России.

При этом президент отметил, что это не должно ослаблять внимание «к другим потенциальным угрозам для жизни и безопасности людей», особенно сейчас, в весенне-летний период, когда объективно возрастают риски сезонных природных бедствий – пожаров и паводков, передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что в каждом регионе должны обеспечить все ресурсы для оперативного реагирования на паводки и пожары, указав, что уже достаточно сложная обстановка в Дальневосточном федеральном округе и Сибири.

«Наступил весенне-летний период, а значит объективно возрастают риски сезонных природных бедствий – пожаров и паводков. Особенно на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, здесь в ряде регионов уже достаточно сложная обстановка», – заявил Путин.

Глава государства также указал, что выплаты и компенсации гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий, должны осуществляться незамедлительно. «Конечно, под особый контроль следует брать все случаи, когда семьи, граждане потеряли имущество, жилье, остались без самого необходимого. Финансовая и материальная поддержка, выплаты и компенсации должны осуществляться незамедлительно», – сказал Путин.

Ранее МЧС сообщало, что в России из-за аномально теплой зимы увеличилось количество неконтролируемых палов сухой растительности, что усложняет весенний пожароопасный период.

К понедельнику площадь лесных пожаров в России выросла до 43,1 тыс. га. За сутки площадь пожаров выросла почти на 18 тыс. га. При этом за сутки ликвидировано 213 лесных пожаров на площади 7 тыс. 747 га.