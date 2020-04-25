МЧС усиливает борьбу с техногенными пожарами по всей стране

В России из-за аномально теплой зимы увеличилось количество неконтролируемых палов сухой растительности, что усложняет весенний пожароопасный период. Сотрудникам МЧС приходится проводить комплексные мероприятия по стабилизации ситуации. МЧС уже организовало работу по тушению в стране почти 3 тыс. техногенных пожаров.

В субботу в Забайкальский край для тушения лесных пожаров прибыл самолет Бе-200 МЧС. Информация об этом появилась в телеграм-канале региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Для предотвращения перехода пожара из Бурятии на границе с Забайкальем сейчас делается минерализованная полоса.

Дым от этих пожаров уже накрыл Читу. На тушении работают почти 200 человек. Всего, по данным на утро, в крае горело около 8 тыс. га леса.

В Тверской области в связи с аномально теплой зимой, резким повышением среднесуточной температуры воздуха и увеличением количества неконтролируемых палов сухой растительности сотрудниками МЧС проводится комплекс мероприятий по стабилизации прохождения весеннего пожароопасного периода. Региональное правительство ввело особый противопожарный режим с 1 апреля по 1 июня.

Как сообщает пресс-служба МЧС, ежедневно утром и вечером под руководством начальника главного управления МЧС по Тверской области генерал-майора внутренней службы Арсена Григоряна проводятся совещания с главами муниципальных образований по контролю за складывающейся обстановкой. Заслушиваются группы мониторинга лесистой местности и торфяных месторождений, а также сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы, осуществляющие рейды с волонтерами в садовых некоммерческих товариществах и сельской местности.

По прогнозу МЧС, сохраняется вероятность выявления единичных очагов природных пожаров на территории Бурятии, Калмыкии, Красноярского, Забайкальского, Хабаровского, Ставропольского, Алтайского краев, Астраханской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Томской, Кемеровской областей, в Республике Алтай, Хакасии и Тыве, на юге Иркутской области.

Накануне в МЧС сообщали, что всего по стране была организована работа по тушению 2 951 техногенного пожара.

Добавим, что одновременно МЧС приходится прикладывать огромные усилия для тушения бытовых пожаров. Накануне в пресс-службе МЧС по Ленинградской области рассказали о спасении шестерых человек. Сообщение о пожаре в квартире на проспекте Карла Маркса на пульт дежурного поступило в пятницу днем. На место выехали девять человек личного состава и две единицы техники. Всего спасатели МЧС эвакуировали из здания десять человек. Пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших не было.