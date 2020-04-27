Площадь лесных пожаров в России выросла

До 43,1 тыс. га выросла площадь лесных пожаров в России, сообщила Авиалесоохрана.

За сутки площадь пожаров выросла почти на 18 тыс. га, передает ТАСС.

При этом за сутки ликвидировано 213 лесных пожаров на площади 7 тыс. 747 га.

По данным на 27 апреля, 107 лесных пожаров охватили 43 тыс. 161 га.

В ряде регионов площадь пожаров составляет 1,6–7,4 га, в Забайкальском крае – 17 тыс. 126 га.

Пожароопасный сезон открыт в 73 субъектах России. В Забайкальском крае и Красноярском крае режим ЧС введен на всей территории.

Напомним, МЧС сообщзало, что в России из-за аномально теплой зимы увеличилось количество неконтролируемых палов сухой растительности, что усложняет весенний пожароопасный период.

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