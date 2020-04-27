Глава МЧС заявил о критической ситуации с пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке

В Сибири и на Дальнем Востоке сложилась критическая ситуация с природными пожарами, заявил глава МЧС Евгений Зиничев.

«В настоящее время критическая ситуация с пожарами сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке. По состоянию на 27 апреля в Красноярском крае площадь, пройденная огнем, уже в 10 раз превысила аналогичные показатели прошлого года, в Забайкальском крае – в три раза. В Амурской области количество очагов возросло в полтора раза», – передает слова Зиничева ТАСС.

Он уточнил, что большое число пожаров фиксируется в зоне экономической деятельности человека. По его словам, их основной причиной являются «неконтролируемые сельхозпалы».

Ранее глава Рослесхоза Сергей Аноприенко заявил, что в Забайкалье, Бурятии, Иркутской области, Хакасии и Красноярском крае складывается наиболее сложная ситуация с лесными пожарами.

Президент России Владимир Путин, между тем, заявлял, что все усилия сейчас сосредоточены на борьбе с коронавирусом, но это не должно ослаблять внимание к таким угрозам, как паводки и пожары.