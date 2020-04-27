Глава МЧС заявил о критической ситуации с пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке

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27 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 16:11  |  vz.ru
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США объявили новую энергетическую войну России

США накажут Россию и Китай за их превосходство в атомной энергетикеФото: US Nuclear Regulatory Commission
США признали, что критически отстали от России и даже от Китая в сфере ядерной энергетики. Однако Америка хочет во что бы то ни стало восстановить свое лидерство в атомной сфере. Это значит, что энергетическая борьба США с Россией не ограничится «Северным потоком». В чем Россия превосходит США и почему американцы так боятся китайского атома? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Каким будет выход России из режима самоизоляции

Россияне могут рассчитывать на открытие парков для прогулокФото: Сергей Карпухин/ТАСС
Все больше стран Европы заявляют о постепенном ослаблении карантинных мер для своих граждан. В России пока о смягчении режима самоизоляции официально не сообщалось, однако эксперты уверены: данный процесс начнется в скором времени, будет поэтапным и изменит некоторые привычки граждан. Подробности...
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Преемником Ким Чен Ына может стать женщина

Наилучшие шансы стать новым руководителем КНДР у младшей сестры Ким Чен Ына – 31-летней Ким Ё ЧжонФото: Jorge Silva/Reuters
Судьба маршала КНДР Ким Чен Ына превращается в главный вопрос международной политики − от того, жив он или мертв, зависит очень многое. Но если слухи не врут, северокорейскую ядерную державу теперь может возглавить человек даже более импозантный, чем сам Ын. Список его потенциальных преемников довольно короток − и у каждого кандидата есть существенный недостаток. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Инициаторы развала СССР поздно опомнились

Никита Коваленко, политический обозреватель
Престарелым экс-лидерам независимых республик очень не хочется уходить в историю полными негодяями. Вот они и ищут, как оправдаться и на кого переложить ответственность за то, что они натворили, развалив Советский Союз. Подробности...
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Бодипозитив ведет к деградации общества

Дмитрий Грунюшкин, писатель
На фоне всеобщей изоляции и сопутствующего ей привеса с новой силой зазвучали голоса «бодипозитивщиков» – полюби себя таким, какой ты есть, не унижай себя заботой о формах. Ешь, толстей, наслаждайся жизнью. Но так ли безобидна эта философия? Подробности...
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Тайная жизнь Даниэля Дефо

Владимир Можегов, публицист
26 апреля исполняется 360 лет со дня рождения Даниэля Дефо – одного из самых известных писателей Нового времени. Суммарный тираж «Робинзона Крузо» уступает, наверное, лишь Библии. Но что мы знаем об этом человеке? Подробности...
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      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              Глава МЧС заявил о критической ситуации с пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке

                 27 апреля 2020, 15:10
              Фото: Serguei Fomine/Global Look Press
              Текст: Сергей Гурьянов

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              В Сибири и на Дальнем Востоке сложилась критическая ситуация с природными пожарами, заявил глава МЧС Евгений Зиничев.

              «В настоящее время критическая ситуация с пожарами сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке. По состоянию на 27 апреля в Красноярском крае площадь, пройденная огнем, уже в 10 раз превысила аналогичные показатели прошлого года, в Забайкальском крае – в три раза. В Амурской области количество очагов возросло в полтора раза», – передает слова Зиничева ТАСС.

              Он уточнил, что большое число пожаров фиксируется в зоне экономической деятельности человека. По его словам, их основной причиной являются «неконтролируемые сельхозпалы».

              Ранее глава Рослесхоза Сергей Аноприенко заявил, что в Забайкалье, Бурятии, Иркутской области, Хакасии и Красноярском крае складывается наиболее сложная ситуация с лесными пожарами.

              Президент России Владимир Путин, между тем, заявлял, что все усилия сейчас сосредоточены на борьбе с коронавирусом, но это не должно ослаблять внимание к таким угрозам, как паводки и пожары.


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