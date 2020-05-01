Китайский блогер раскрыл секрет смелости русских

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Трубоукладчик Газпрома поставит Америку перед сложным выбором

Скитания «Академика Черского» могут закончится войнойФото: REUTERS/Sergei Karpukhin
Почти три месяца маршрут трубоукладчика «Академик Черский» приковывал пристальное внимание: судно три месяца запутывало следы и шло в сопровождении военных кораблей. Его скитания закончатся 4 мая в порту Калининграда. Теперь уже мало сомнений, что именно «Черский» достроит «Северный поток – 2». Зачем судно скрывалось, как быстро оно проложит трубы и что будет в случае новых санкций со стороны США? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Россия в День Победы выйдет петь на балконы

«Бессмертный полк» в этом году пройдет чуть ли не во фронтовых условияхФото: Валерий Матыцин/ТАСС
На онлайн-встрече с волонтерами президент Владимир Путин поддержал идею народного артиста СССР Василия Ланового – после минуты молчания 9 мая выйти на балконы и спеть «День Победы». Эта акция станет символом того, что россияне даже в самоизоляции верны своему «генетическому культурному коду» – противостоять любой угрозе всем миром. Подробности...
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Как США украли территорию от океана до океана

Независимость Гавайев была грубо попрана Соединенными ШтатамиФото: REUTERS/Anthony P/APB/ME
Ровно 120 лет назад, 30 апреля 1900 года, Гавайские острова были аннексированы Соединенными Штатами. Это был далеко не первый подобный случай – две трети современной территории США были просто захвачены у других государств под видом «воли народа». Каким образом и по какой схеме это происходило и кто придумал моральное обоснование подобной экспансии? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Первомай – главный праздник эпохи коронавируса

Андрей Манчук, политолог
Этот кризис подталкивает вперед давно назревшие перемены. Уродливые социальные диспропорции современного мира, разделенного на кучку миллиардеров и миллиарды нуждающихся людей, слишком очевидны, чтобы их можно было по-прежнему игнорировать. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

России пора работать на занятом американцами поле

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Что за экспортный продукт мы можем предложить нашим медиаколлегам, когда США им рассказывают о том, что они свободны, а мы несвободны, а свобода лучше, чем несвобода? Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Бесноватость там так и перла наружу

Максим Соколов, публицист
Протодиакон много лет кусательно лаял на Церковь и ее служителей, формально продолжая в ней служить, многие прежние его речи были непозволительны не только для служителя Церкви, но даже и просто для культурного человека. Подробности...
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      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              Китайский блогер раскрыл секрет смелости русских

                 1 мая 2020, 19:23
              Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Смелость и неукротимость русских объясняются особенностями питания, к которым «воинственный народ» привыкает с ранних лет, считает автор китайского портала Sina.

              «Русские купаются в ледяной воде, голыми руками идут на медведя. Они бесстрашны и искусны в бою. Даже без профессиональной подготовки русский солдат имеет преимущество среди других – он будет сражаться до самой смерти», – передает РИА «Новости» текст материала.

              По мнению автора, все эти качества тесно связаны с русской кухней и пищевыми привычками россиян, которые любят «наесться досыта». Как пишет Sina, жители России отдают предпочтение мясу, алкоголю, хлебу и сладкому и потребляют их «в огромных количествах».

              Блогер отметил, что редкий прием пищи в стране проходит без мясных продуктов.

              «Завтрак по-русски – это всегда хлеб с жареными яйцами, жареными сосисками, жареным картофелем, фруктовым салатом или овсяной кашей. Среди напитков распространены чай, кофе, молоко и другие», – утверждается в статье.

              Как заявляет автор, завтрак в России «простой и незатейливый, но очень питательный». При этом все русские «обожают» бутерброды с красной икрой или рыбой, считает он.

              Отмечается, что в отличие от Японии, Китая и Южной Кореи в России люди едят меньше риса, заменяя его хлебом, картофелем и блинами.

              Обед в стране состоит из трех блюд, пишет портал.

              «В первую очередь подают салат, который может включать картофель, ветчину, говядину, огурцы и другие ингредиенты. Обычно он состоит из мяса и овощей, приправленных майонезом. Первым блюдом является суп. Это либо борщ, либо уха, либо зеленые щи. <...> На второе – разнообразные блюда из мяса. После чего идет десерт с чаем или кофе», – говорится в материале.

              Автор отмечает, что хозяйки подают блюда по очереди, что экономит продукты, насыщает организм и делает тела русских «такими крепкими».

              Журналист не забыл и про пельмени. Он заметил, что они отличаются от аналогичных блюд в Китае: в бульон добавляют лук, чеснок, молотый перец и специи, отчего «вкус становится насыщенным».

              По его словам, самый главный прием пищи у русских – ужин, во время которого все члены семьи собираются за столом. Он добавил, что эта трапеза также осуществляется в несколько заходов: есть закуска, суп, основное блюдо, гарнир, фрукты, десерт, чай.

              Водку китаец назвал «водой жизни», которую мужчины в России любят выпить за ужином, закусывая маринованными огурцами или соленой рыбой. По его словам, это любимый напиток русских наравне с чаем.

              «Говоря об особых блюдах русской кухни, нельзя не упомянуть шашлыки, которые готовят из свинины, говядины или баранины. Мясо получается нежным, сочным, с аппетитной хрустящей корочкой. Это любимое блюдо «воинственного народа», – утверждает автор.

              Как заметил журналист, в русской кухне много масла и соли, благодаря чему вкус еды становится более насыщенным и сильным, что стимулирует аппетит.

              «В холодную зиму такая пища будет согревать. Неудивительно, что шашлыки из разных видов мяса и водка в сочетании с большим аппетитом русских людей являются показательными признаками культуры питания неукротимого «воинственного народа», – заключил он.


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