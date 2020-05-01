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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Московский врач рассказала о новом методе лечения COVID-19

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«У всех пациентов, кому мы смогли выполнить переливание плазмы от донора с антителами, улучшилось состояние», – заявила газете ВЗГЛЯД известный врач-гематолог Елена Мисюрина, комментируя опыт использования для лечения COVID-19 плазмы крови переболевших доноров. Сейчас этот перспективный метод вызывает особый интерес у пациентов. Подробности...
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Как США украли территорию от океана до океана

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Ровно 120 лет назад, 30 апреля 1900 года, Гавайские острова были аннексированы Соединенными Штатами. Это был далеко не первый подобный случай – две трети современной территории США были просто захвачены у других государств под видом «воли народа». Каким образом и по какой схеме это происходило и кто придумал моральное обоснование подобной экспансии? Подробности...
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              Ученый определил пики заболеваемости коронавирусом по федеральным округам

              1 мая 2020, 09:35

              Текст: Сергей Гурьянов

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              На основе статистики по заболеваемости коронавирусом в регионах России составлена математическая модель, которая позволила определить пики эпидемии по федеральным округам страны, сообщил кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

              Он сообщил, что расчеты в его модели ведутся по логарифмической кривой, построенной на статистических данных по заболеваемости, передает РИА «Новости».

              «Динамика, к которой у меня самое большое доверие – это Москва, здесь наиболее подробно публикуются данные. Кроме того, эпидемия здесь началась раньше и временные ряды данных длиннее. Динамика здесь четко характеризуется кривыми логистического роста», – отметил Тавадян.

              Ученые добавил, что в ближайшее время в Москве ожидается пик заболеваемости. По его словам, динамика эпидемии в Москве напоминает динамику больших городов Европы и США.

              «С 17 апреля 2020 года ускорение динамики слегка снизилось и она уже изменилась в лучшую сторону. Столица в первых числах мая пройдет пик эпидемии», – сказал Тавадян.

              Он уточнил, что эпидемия в столице должна окончиться к началу августа. Общее число заболевших в городе составит от 130 до 170 тыс. человек. Чуть раньше Москвы пройдет пик заболеваемости Подмосковье.

              «Динамика ЦФО в совокупности напоминает динамику Москвы. Только в Москве прогнозируется около 5 тыс. ежедневных случаев в период пика. По окончанию этой волны в субъектах ЦФО, не считая Москву и Московскую область, будет зарегистрировано около 60 тыс. позитивных случаев», – сказал ученый.

              В Санкт-Петербурге, уточнил Тавадян, есть несколько пиков, так как был не один эпицентр заражения, а несколько, и они развиваются по-отдельности.

              «В городской динамике видны несколько мини-волн распространения инфекции, которые ускорили общий рост зараженности. С 13 апреля 2020 года динамика стала стабильной без заметного роста», – сказал ученый.

              Тавадян уточнил, что в модель были заложены всплески, поэтому не исключены повторения таких неконтролируемых всплесков. Ожидаемый пик распространения в Санкт-Петербурге – в конце мая 2020 года.

              «Надо отметить, что в ближайшее семь дней ожидается локальный пик заболеваемости. Пик заболеваемости во всем Северо-Западном округе должен прийтись на вторую декаду мая», – сказал математик.

              В Поволжском федеральном округе ученый отметил отрицательную динамику распространения вируса.

              «На динамику влияет интенсивность общения людей между собой. Если люди редко общаются, соблюдают социальную дистанцию, то динамика распространения будет замедляться, то есть будет положительной, и пик заболевания будет другим, может и  в августе наступить. Если же люди продолжают общаться и не соблюдают ограничений, то динамика заболеваний растет и пик тоже сдвигается», – сказал Тавадян.

              По его словам, до 22 апреля жители ПФО, предположительно, плохо соблюдали карантин, в связи с чем динамика прироста была сильной. После этого случился перелом и динамика замедлилась. Пик в ПФО ожидается в начале мая.

              «В данный момент есть вероятность, что заражений будет больше в Поволжье, чем в Северо-Западном федеральном округе», – сказал Тавадян.

              В Сибирском федеральном округе, по его словам, сложно выделить четкую динамику, так как «много шума». Сейчас угол ускорения относительно позитивный, заметил он. Пик ожидается около середины мая 2020 года.

              Пик в Северо-Кавказском федеральном округе, по его словам, придется на вторую неделю мая, в Уральском федеральном округе – на середину июня, в Южном федеральном округе – на конец мая, в Дальневосточном федеральном округе – в первой декаде мая.

              При этом «далекий» пик эпидемии на Урале он связывает с самой большой неопределенностью данных, в связи с этим некорректно утверждать, что там пик эпидемии пройдет позже всех.

              «Общее число зараженных в РФ будет около 350-450 (тысяч), если судить по модельным расчетам», – заключил Тавадян.

              Накануне руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что Россия в последние недели уже практически находилась на плато по количеству заразившихся новой коронавирусной инфекцией.

              Сообщалось, что за сутки в России зарегистрированы 7099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего выявлено 106 тыс. 498 случаев.

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