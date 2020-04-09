Производство бензина в России резко сократилось

Взгляд
9 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 23:04  |  vz.ru
Разделы

Как победить дефицит медицинских масок

Россия вводит ограничения на продажу масокФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Правительство вводит драконовские меры по борьбе со спекуляцией медицинскими масками – ведь цены на этот по-прежнему дефицитный товар взлетели в последнее время в разы. Помогут ли нововведения вернуть медицинские маски в свободную продажу, сколько должен стоить такой товар и как обстоят дела с его производством в России? Подробности...
Перейти а раздел…

Идею отобрать Крым у России похоронит ее автор

В глазах президента США Уильям Тейлор − предатель и крысаФото: Stefani Reynolds/Global Look Press
Сразу три бывших посла США на Украине обратились к президенту Трампу с предложением воспользоваться исторической возможностью, вернуть Донбасс Украине и отобрать у России Крым. По их мнению, очень скоро коронавирус и нефтяной кризис сделают Москву бедной и сговорчивой, что дает Западу «окно возможностей». Но самого главного эти люди не учли.  Подробности...
Перейти а раздел…

Врач Муслим Муслимов: Пациенты делятся на три категории

Москва хорошо справляется – COVID-позитивные пациенты получают всю необходимую помощьФото: Sergei Ilnitsky/EPA/ТАСС
«России повезло. Когда китайцы столкнулись с этой бедой, у них не было никакой информации о вирусе. У Италии опыт был только китайский – и она испытала невероятный стресс. А мы учли зарубежный опыт», – рассказал газете ВЗГЛЯД врач Муслим Муслимов. Он назначен координировать прием пациентов с коронавирусом в новомосковской больнице Голохвастово, которая станет дублером больницы в Коммунарке. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем США атаковали Всемирную организацию здравоохранения

Война с ВОЗ – очередная ошибка Дональда Трампа Фото: Zuma/ТАСС
Фактический провал властей США в борьбе с COVID-19 заставил Белый дом искать козлов отпущения, и они были найдены – ими стали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Китай. Чтобы «исправить» ситуацию, Вашингтон вознамерился взять на себя руководящую роль в мировой борьбе с коронавирусом. Что стоит за американской критикой в адрес ВОЗ и удастся ли Дональду Трампу достичь своих целей? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Проблемы западной цивилизации ведут к большой крови

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вакханалия псевдолиберализма, которая разразилась на пышных полях западной цивилизации, выливающаяся в самые ублюдочные и постыдные формы, заставляет меня думать, что мы на пороге серьезных перемен, грозящих отнюдь не одному Западу. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Миграционная политика России становится осознанной

Глеб Простаков, журналист
Один из вопросов, которые ставит перед Россией обновленная «новая нормальность», звучит так: нужны ли падающей экономике мигранты? По разным оценкам, в России одновременно пребывают до 12 млн мигрантов – цифра, сравнимая с населением Москвы. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Традиция должна стать нашей реальной идеологией

Борис Межуев, политолог
Слава Богу, что антипрививочники не победили сторонников советского вакцинирования. Но это только в одной этой области, а в скольких других торжествуют инноваторы? Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
    Перейти а раздел…

    Какие ошибки мы совершаем в видеоконференциях

    Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

    Российские особенности коронавируса

      Перейти а раздел…

      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
      Подробности...

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...

      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

          Перейти а раздел…
          Как вы оцениваете степень опасности коронавируса?
          • Совершенно не опасен

          • Опасен не больше, чем грипп

          • Очень опасен для пожилых

          • Очень опасен для всех

          Должна ли Россия помогать другим странам в борьбе с коронавирусом?
          • Да

          • Нет

          В случае необходимости выйти из дома вы надеваете маску?
          • Да, для защиты от вируса

          • Да, с другой целью

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, не могу приобрести

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Джонсона перевели из реанимации в обычную палату
              Собянин поручил штрафовать нарушителей карантина за езду на автомобиле по МосквеЗахарова раскритиковала действия США в отношении ВОЗ в разгар пандемииУкраина решила ввести спецпошлину на импорт угля из РоссииНовый рекорд по числу смертей от коронавируса установлен в штате Нью-Йорк
              В Рособрнадзоре допустили возможность переноса ЕГЭПесков объяснил, зачем купил бейдж-блокатор вирусовМИД Украины пообещал наказать Россию за крушение малайзийского BoeingКардиологи рассказали, как COVID-19 скажется на сердце переболевших
              Мишустин сообщил, кого вывезут из-за рубежа в первую очередьМИД пообещал ответить на снос памятника маршалу Коневу в ПрагеГлаву МИД Италии возмутила публикация немецкой газеты с призывом не помогать РимуРоссия направила в Саудовскую Аравию первую партию пшеницы

              Главная тема


              Росту цен на нефть поможет революция

              клиническая картина


              Диагноз коронавирус можно поставить без лабораторного подтверждения

              результаты тестов


              У восьми священнослужителей Московской епархии выявлен коронавирус

              Россия - НАТО


              США заявили о перехвате противолодочных российских самолетов у берегов Аляски

              Видео

              победа над коронавирусом


              Путин поделился с россиянами уверенностью

              крик в пустоту


              Идею отобрать Крым у России похоронит ее автор

              управление государством


              Коронавирус оставил Британию без лидера

              выход на улицу


              Москвичей предостерегли от главной ошибки самоизоляции

              Меры контроля


              Сергей Худиев: QR-код – это еще не печать Антихриста

              Авторитет подорван


              Сергей Мардан: Эффективный Китай выигрывает у бессильного Запада

              Мир сходит с ума?


              Анна Долгарева: Настало время вцепиться в социальные нормы

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Как вы оцениваете степень опасности коронавируса?

              Производство бензина в России резко сократилось

              9 апреля 2020, 22:18

              Текст: Антон Антонов

              Версия для печати

              За первую неделю апреля в России на 18,9% снизилось производство бензина пятого экологического класса, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

              С 1 по 7 апреля производство бензина упало до 648 тыс. т. Неделей ранее этот показатель составлял 799,3 тыс. т. Снизилась и отгрузка бензина на внутренний рынок – до 554,2 тыс. т (минус 11,6%). В Минэнерго сообщили, что по информации на 6 апреля товарные остатки выросли на 6% до 1,8 млн т.

              Кроме того, снизилось производство дизельного топлива. За первую неделю апреля оно составило 1,45 млн т (падение на 6%). Поставки на внутренний рынок упали на 10,3%, до 675 тыс. т, пишет РБК.

              Минэнерго сообщает, что «ситуация с топливообеспечением» в России остается стабильной, «предприятия нефтепродуктообеспечения», АЗС и аэропорты «обеспечены топливом в полном объеме». Отмечается, что «запасы в большинстве регионов превышают нормативный показатель в 10 суток».

              Росстат при этом сообщает, что с 30 марта по 5 апреля сокращение производства бензина составило 8,9% (до 721,5 тыс. т), дизтоплива – около 2% (до 1,6 млн т).

              В Российском топливном союзе заявили, что производство топлива падает из-за падения спроса после введенных мер по самоизоляции.

              Средние потребительские цены на бензин с 30 марта по 5 апреля снизились на 1 копейку по сравнению с предыдущей неделей и составили 44,92 рубля за литр. Росстат сообщает, что в Москве бензин подорожал на 0,3%, до 46,9 рублей за литр. 

              6 апреля РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что правительство может временно запретить импорт нефтепродуктов из-за рубежа для предотвращения ввоза дешевого бензина на внутренний рынок.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............