Политолог: Мишустин уверенно сближается с «Единой Россией»

Премьер-министр Михаил Мишустин «уверенно сближается» с партией «Единая Россия», отметил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков

«Партия «Единая Россия» в лице секретаря Генсовета Андрея Анатольевича Турчака (который тоже очень активно с нами работает над всеми инициативами, в том числе теми, которые на сегодняшний день обсуждаются) озвучила свои предложения по этой теме и направила их в правительство. Мы их поддерживаем и уже взяли в работу. Я думаю, что буквально днями мы примем соответствующие решения, поддерживая эти предложения. Наша общая задача – сделать так, чтобы как можно больше людей смогли воспользоваться этими льготами», – привел политолог слова Мишустина в своем Telegram-канале.

Ранее в четверг Мишустин в ходе встречи с руководством фракции ЕР сообщил, что правительство работает над предложениями партии «Единая Россия» (ЕР) по расширению возможностей ипотечных каникул.

На встрече с фракцией Мишустин также отметил, что правительство совместно с ЕР будет работать над мерами, которые позволят преодолеть кризисные явления и максимально быстро выйти из нынешней тяжелой ситуации с минимальными потерями.

В ходе встречи, прошедшей в формате видеоконференции, руководитель думской фракции единороссов Сергей Неверов предложил проработать механизм ограничения роста цен на продукты. «Мы предлагаем принять решение об ограничении роста цен на продовольственные товары или отдельные группы, по аналогии с тем, как это уже было сделано для медицинских изделий и лекарств», – сказал он.

Напомним, в понедельник правительство установило ограничения свободного отчуждения ряда медицинских товаров на территории России. Для каждого этапа товаропроводящей цепи оптовых поставок данных медизделий размер оптовой надбавки к фактическим отпускным ценам не должен превышать 10% от закупочной цены или себестоимости товара, включающей цену поставщика, прямые таможенные, транспортные и логистические расходы.