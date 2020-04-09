В Минздраве обобщили симптомы коронавируса

При коронавирусе повышение температуры проявляется в более чем 90% случаев, а кашель возникает в 80% случаев, говорится в новых временных методических рекомендациях Минздрава России.

«Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции: повышение температуры тела (более 90%); кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев; одышка (55%); утомляемость (44%); ощущение заложенности в грудной клетке (более 20%)», – передает РИА «Новости» рекомендации Минздрава.

В ведомстве сообщили также, что могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита.

Обследование на COVID-19 рекомендуется проводить всем с признаками острой респираторной инфекции по назначению медработника, говорится в рекомендациях Минздрава.

В ведомстве сообщили также, что летальные исходы у детей с коронавирусом чрезвычайно редки, а инкубационный период заболевания чаще всего составляет два дня, но может доходить до десяти. Отмечается, что, как и у взрослых, у детей доминируют лихорадка и респираторный синдром, однако менее выражены лимфопения и воспалительные маркеры. Заболевание регистрируется также у новорожденных, но внутриутробная передача инфекции не доказана.

Вакцинация и неонатальный скрининг у потенциально зараженных коронавирусом новорожденных откладываются до установления COVID-отрицательного статуса, говорится в методических рекомендациях.

Кроме того, по данным ведомства, «не рекомендовано отсроченное пережатие пуповины; не рекомендован контакт мать-ребенок; к груди не прикладывается, максимально быстро выносится из родильного зала».

После рождения, подчеркивается в рекомендациях, ребенок должен быть выведен из помещений, предназначенных для беременных, рожениц и родильниц с положительным тестом на COVID-19 и изолирован в специально выделенном отделении (обычно отделение детской больницы).

Напомним, за последние сутки в России подтверждено 1 тыс. 459 новых случаев коронавируса в 50 регионах. Всего в России зарегистрирован 10 тыс. 131 случай коронавируса в 81 регионе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД