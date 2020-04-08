Мишустин вступился за ЕГЭ и НДС

Глава правительства России Михаил Мишустин ответил на предложения ЛДПР сократить количество ЕГЭ до одного и заменить НДС налогом с продаж.

Мишустин провел в формате видеоконференции встречу с руководством фракции ЛДПР в Госдуме. По вопросу ЕГЭ премьер обещал попросить министра просвещения Сергея Кравцова «обязательно с фракцией ЛДПР переговорить на эту тему».

«Вопрос одного экзамена тут, конечно, дискриминация», – приводит слова Мишустина РИА «Новости».

Глава правительства рассказал, что его дети «учатся дистанционно сейчас и, если им преподают, а они учатся, то многие хотят сдать ЕГЭ».

«Мы в этом что, ограничены? Здесь нужно, Владимир Вольфович (Жириновский), подумать», – заявил он, предложив «более системно поговорить на эту тему».

Комментируя предложение по НДС, Мишустин заявил: «Важно, что если вы администрируете именно добавленную стоимость – внимание, то, что вы добавили, то есть то, что вы приумножили своим трудом, обработкой товара или чем-то еще - именно это облагается». Как подчеркнул премьер, «все отмечают, что он более справедлив, чем другие налоги».

Мишустин отметил, что «если бы налог на добавленную стоимость плохо администрировался – плохо, потому что из него делали схемы, очень много схем было раньше, карусельные схемы – тогда да, можно было бы его в этом смысле сравнивать с налогом с продаж». Однако Россия «добилась очень серьезных успехов, признанных всем миром, в том, что называется эффективное налоговое администрирование налога на добавленную стоимость».

Глава правительства указал, что «все цепочки НДС» в России «прозрачны». Он подчеркнул, что у России «самый низкий налоговый разрыв по налогу на добавленную стоимость». Так, в странах Европы до сих пор существуют эти проблемы, есть вопросы с коррупционными схемами при возврате НДС.

Мишустин также заявил, что предприниматели в сфере туризма и спорта «переживают трудные времена» из-за ситуации с коронавирусом. При этом страдает и сфера услуг вокруг отраслей. Было решено «поддержать предпринимателей, которые работают в сфере туризма, спорта». В частности, принято решение об отсрочке по уплате налогов страховых взносов.

На предложение ввести должность вице-премьера по дисциплине глава правительства отметил, что в кабмине есть человек, курирующий эти вопросы, это вице-премьер и руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко. Он «в том числе отвечает за регламент, сроки, жесткое соблюдение».

Мишустин сказал, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, и Роспотребнадзор очень многое сделали, чтобы в нынешних условиях дисциплина была налажена.

Премьер призвал «строго соблюдать те меры, в том числе карантинные меры, которые на сегодняшний день расписаны на сайте правительства и сайте Роспотребнадзора».

На предложение в кадровой работе использовать IQ, уровень интеллекта, Мишустин ответил: «Насчет IQ в работе я согласен, мы стараемся так и делать, использовать IQ в работе».

Напомним, Мишустин призвал работодателей принять меры защиты сотрудников.

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