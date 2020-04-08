Импорт имбиря в Россию вырос в 12 раз

Россельхознадзор отмечает рост импорта в Россию имбиря и чеснока в начале апреля: из-за коронавируса ввоз имбиря подскочил в 12 раз, чеснока – вдвое.

«Согласно данным электронной системы Россельхознадзора «Аргус-Фито», с конца марта – начала апреля этого года заметно увеличились объемы ввоза в Россию отдельных видов растительной продукции, в частности свежих имбиря и чеснока. С 1 по 6 апреля в Россию ввезли 2,4 тыс. тонн свежего имбиря, что в 12 раз превышает объем ввоза за аналогичный период прошлого года (203 тонны) и составляет 84% от объема импорта продукта за предыдущие три месяца», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

По данным экспертов, главным поставщиком свежего имбиря в Россию является Китай, в прошлом году его доля в поставках составляла 80%.

«В первом квартале этого года Китай нарастил объемы поставок свежего имбиря в нашу страну до 89%, а в период с 1 по 6 апреля – до 100%. Вместе с тем, как отмечают эксперты Россельхознадзора, у двух других крупных поставщиков имбиря – Бразилии и Перу – текущий период является межсезоньем», – сообщает ведомство.

Также в 2,1 раза вырос ввоз в Россию свежего чеснока в период с 1 по 6 апреля. Таким образом, объем поставок составил почти 2,5 тыс. тонн по сравнению с 1,2 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. Так, 1,8 тыс. тонн поставил Китай (74%), 559 тонн ввезено из Египта (22%) и 93 тонны – из Ирана (4%).

«Увеличение ввоза чеснока наблюдается с начала 2020 года. Так, рост объема импорта составил 30% и достиг 17,5 тыс. тонн с января по март по отношению к объемам первого квартала 2019 года, когда этот показатель был зафиксирован на уровне 13,5 тыс. тонн», – сообщает Россельхознадзор.

Как отмечает ведомство, во время режима самоизоляции не вырос импорт лимона в Россию, в отличие от имбиря и чеснока.

«За первые три месяца этого года объем поставок лимонов в страну по сравнению с первым кварталом 2019 года вырос на 5% (с 60 до 63 тыс. тонн), а за период с 1 по 6 апреля по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизился более чем вдвое – с 4 до 1,8 тыс. тонн», – добавляет служба.

Напомним, ранее в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступили жалобы от россиян на рост цен на имбирь, лимоны и чеснок. Во время пандемии советуем уделить особое внимание иммунитету, чтобы защититься от вирусов.

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