«Союз МС» использует спутниковую навигационную систему для прогноза сближения с МКС

Улучшенная версия корабля «Союз МС», которая в четверг должна отправиться к Международной космической станции, будет в большей степени использовать спутниковую навигационную систему для прогноза сближения с МКС, сообщил российский космонавт Анатолий Иванишин.

«На нашей машине будет в большей степени использоваться спутнико-навигационная система для коррекции прогноза сближения. Можно сказать, что с точки зрения реализации программы сближения корабль стал более надежным», – передает ТАСС слова Иванишина в ходе предстартовой пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте Роскосмоса.

Этот же корабль обладает измененной системой управления спуском. Космонавт пояснил, что она сама принимает решение или подсказывает экипажу, что нужно сделать во многих ситуациях, во время которых ранее требовались действия экипажа в случае нештатной работы.

«Система стала лучше, но пока я не готов сказать, что ее проще контролировать», – сказал Иванишин.

«Союз МС-16» станет первым пилотируемым кораблем, который отправится на орбиту на ракете-носителе «Союз-2.1а». Как уточнил Иванишин, она «имеет улучшенную систему управления двигателями первой и второй ступени и как результат повышенную точность выведения нагрузки на орбиту».

Государственная комиссия по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-16». В основной экипаж «Союза МС-16» вошли россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди, в дублирующий – россияне Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и американец Стивен Боуэн.

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