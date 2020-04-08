Утвержден экипаж для полета на МКС на полностью российской ракете

Государственная комиссия на космодроме Байконур утвердила экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-16», которому в четверг предстоит отправиться на Международную космическую станцию, сообщил представитель пресс-службы Роскосмоса.

«Союз МС-16» станет первым кораблем с экипажем, который полетит на ракете-носителе «Союз-2.1а», полностью состоящей из российских комплектующих, вместо ранее использовавшейся ракеты «Союз-ФГ» с украинской системой управления. В августе 2019 года уже был осуществлен испытательный запуск корабля «Союз МС-14» без экипажа на ракете «Союз-2.1а».

«Государственная комиссия по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-16», – передает РИА «Новости» слова представителя пресс-службы Роскосмоса.



В основной экипаж «Союза МС-16» вошли россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди, в дублирующий – россияне Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и американец Стивен Боуэн.

Планируемая длительность экспедиции на МКС составляет 196 дней с приземлением 22 октября в Казахстане.

Ранее Роскосмос напомнил, что 9 и 25 апреля запланированы пуски пилотируемого корабля «Союз МС-16» и грузового корабля «Прогресс МС-14», а 17 апреля на Землю вернется экипаж МКС.

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