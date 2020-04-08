Ураган пронесся по нескольким областям России

Ураганный ветер в ночь на 8 апреля пронесся в Омске, Тюмени и в Курганской области: повалены деревья, рекламные щиты, остановки и столбы.

В Омске, по данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, порывы ветра достигали местами до 20-30 метров в секунду, передает РИА «Новости».

В пресс-центре администрации города сообщили, что по данным на 6.00 по местному времени (03.00 мск) пострадавших нет, экстренные службы занимаются устранением последствий урагана.

«В связи порывами ветра в управление Единой дежурно-диспетчерской службы администрации города Омска поступило 346 обращений. Это сообщения о повреждении автомобилей (14); падении деревьев (18); повреждении конструкции (рекламные щиты, остановки общественного транспорта, строительные заборы, конструкции балконов, столбы, 42)», – заявили в мэрии.

Без света остались частные дома и многоэтажки в поселке Входной в черте Омска, сотрудники «Омскэлектро» восстанавливают электроснабжение.

Росгидромет предупреждает о сохранении характера погоды на территории Омской области до 17.00 четверга: порывы ветра могут достигать 30 м/с, также синоптики сообщают о возможных осадках в виде снега и гололеде.

В Омске, по данным метеостанции аэропорта имени Карбышева, на 12.00 по местному времени сохраняется сильный ветер порывами до 20 метров в секунду.

В Тюмени во время урагана достигающий скорости 24 м/с ветер срывал металлические крыши, рушил кладки домов, переворачивал остановки, передает Ura.ru.

Пострадали автомобили, скорые и службы жизнеобеспечения – машины застревали в сугробах, на многие из них падали крупные ветки деревьев.

«Предварительно службы МЧС 29 раз оказывали помощь автомобилистам, попавшим в заносы и съехавшими в кювет, в том числе обычным гражданам, службам скорой помощи, «Тюменьэнерго» и другим представителям служб жизнеобеспечения. По случаям происшествий, связанных со сносом крыш, обрушения кладки домов, а также ДТП поступило 36 вызовов, никто не пострадал», – сообщили МЧС по Тюменской области.

На устранение последствий непогоды спасателей вызывали семь раз.

Также сообщается, что в одном из жилых домов обрушилась кладка балкона, кирпичи упали на козырек подъезда. Людей на улице в этот момент не было. У другого дома сорвало металлическую крышу, ее демонтировали.

Между тем около ста человек на 90 машинах застряли в пробке на трассе Челябинск – Курган – Омск в районе населенного пункта Варгаши Курганской области. Причиной двухкилометрового затора стали неблагоприятные погодные условия, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В пробке находились 80 грузовых и 10 легковых автомобилей, «общее число участников пробки – около 100 человек, детей среди них не было».

В ликвидации затора принимали участие 29 человек – сотрудники МЧС, ГИБДД, специалисты дорожных служб со спецтехникой.

Ранее москвичам пообещали погодную «чехарду» в апреле, тепло будет чередоваться с холодом.

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