Ураган пронесся по нескольким областям России

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8 апреля, среда  |  Последнее обновление — 10:25  |  vz.ru
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Как победить дефицит медицинских масок

Россия вводит ограничения на продажу масокФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Правительство вводит драконовские меры по борьбе со спекуляцией медицинскими масками – ведь цены на этот по-прежнему дефицитный товар взлетели в последнее время в разы. Помогут ли нововведения вернуть медицинские маски в свободную продажу, сколько должен стоить такой товар и как обстоят дела с его производством в России? Подробности...
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Трамп объявил войну русским монархистам

Лозунг РИД – фраза Иоанна Кронштадтского «Демократия в аду, а на небе Царство»Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Госдепартамент США с подачи Белого дома внес в свой список террористических организаций «Русское имперское движение». Это первый для списка случай, когда в терроризме обвинена не исламская, а православная организация. Зачем это нужно американцам и почему выбор пал именно на РИД? Ответ может показаться смешным, но смешного в этой ситуации мало.  Подробности...
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Эпидемия заставила Трампа обратить внимание на Луну

Трамп подбадривает американское население, чтобы оно хоть как-то отвлеклось от пандемии коронавирусаФото: Zuma/ТАСС
США в очередной раз подтвердили статус крупнейшего нарушителя международного права на планете. По крайней мере, именно так политологи оценивают указ Трампа о коммерческом освоении лунных ресурсов. Зачем президент США именно сейчас сделал подобное заявление, когда Соединенные Штаты начнут колонизацию спутника Земли и как должна Россия реагировать на происходящее? Подробности...
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Коронавирус оставил Британию без лидера

Борис Джонсон в начале пандемии коронавирусаФото: Jack Hill/The Times/PA/ТАСС
Иностранные коллеги желают выздоровления премьер-министру Британии Борису Джонсону, находящемуся в реанимации. Джонсон уже десять дней страдает от коронавируса, а теперь передал руководство правительством министру иностранных дел. Что происходит с государственным управлением на Туманном Альбионе и в других странах в случае серьезной болезни лидера? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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QR-код – не печать Антихриста, но хорошего мало

Сергей Худиев, публицист, богослов
Прежде чем создавать что-то для текущих нужд – в частности, систему тотальной слежки – стоит задуматься, какое применение эта система может найти в дальнейшем и кто ею сможет воспользоваться. Подробности...
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Самое честное кино о революции снимали в СССР

Владимир Веретенников, Журналист
Если человек придерживается просоветских убеждений, вряд ли фильм о красных демонах заставит его пересмотреть свою личную идеологию. Зато этот же фильм внесет вклад в миропонимание недалеких фанатиков, которые искренне уверены, что все зло от коммунистов. Подробности...
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Не стоит бояться «цифрового тоталитаризма»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Государство может в результате коронакризиса стать сильнее, но не потому, что придумает приложения total control и внедрит его, а потому, что обеспечит эффективный и быстрый рост уровня жизни своих граждан или продемонстрирует зримые символы справедливости распределения благ. Подробности...
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              Ураган пронесся по нескольким областям России

              8 апреля 2020, 09:48

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Ураганный ветер в ночь на 8 апреля пронесся в Омске, Тюмени и в Курганской области: повалены деревья, рекламные щиты, остановки и столбы.

              В Омске, по данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, порывы ветра достигали местами до 20-30 метров в секунду, передает РИА «Новости».

              В пресс-центре администрации города сообщили, что по данным на 6.00 по местному времени (03.00 мск) пострадавших нет, экстренные службы занимаются устранением последствий урагана.

              «В связи порывами ветра в управление Единой дежурно-диспетчерской службы администрации города Омска поступило 346 обращений. Это сообщения о повреждении автомобилей (14); падении деревьев (18); повреждении конструкции (рекламные щиты, остановки общественного транспорта, строительные заборы, конструкции балконов, столбы, 42)», – заявили в мэрии.

              Без света остались частные дома и многоэтажки в поселке Входной в черте Омска, сотрудники «Омскэлектро» восстанавливают электроснабжение.

              Росгидромет предупреждает о сохранении характера погоды на территории Омской области до 17.00 четверга: порывы ветра могут достигать 30 м/с, также синоптики сообщают о возможных осадках в виде снега и гололеде.

              В Омске, по данным метеостанции аэропорта имени Карбышева, на 12.00 по местному времени сохраняется сильный ветер порывами до 20 метров в секунду.

              В Тюмени во время урагана достигающий скорости 24 м/с ветер срывал металлические крыши, рушил кладки домов, переворачивал остановки, передает Ura.ru.

              Пострадали автомобили, скорые и службы жизнеобеспечения – машины застревали в сугробах, на многие из них падали крупные ветки деревьев.

              «Предварительно службы МЧС 29 раз оказывали помощь автомобилистам, попавшим в заносы и съехавшими в кювет, в том числе обычным гражданам, службам скорой помощи, «Тюменьэнерго» и другим представителям служб жизнеобеспечения. По случаям происшествий, связанных со сносом крыш, обрушения кладки домов, а также ДТП поступило 36 вызовов, никто не пострадал», – сообщили МЧС по Тюменской области.

              На устранение последствий непогоды спасателей вызывали семь раз.

              Также сообщается, что в одном из жилых домов обрушилась кладка балкона, кирпичи упали на козырек подъезда. Людей на улице в этот момент не было. У другого дома сорвало металлическую крышу, ее демонтировали.

              Между тем около ста человек на 90 машинах застряли в пробке на трассе Челябинск – Курган – Омск в районе населенного пункта Варгаши Курганской области. Причиной двухкилометрового затора стали неблагоприятные погодные условия, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

              В пробке находились 80 грузовых и 10 легковых автомобилей, «общее число участников пробки – около 100 человек, детей среди них не было».

              В ликвидации затора принимали участие 29 человек – сотрудники МЧС, ГИБДД, специалисты дорожных служб со спецтехникой.

              Ранее москвичам пообещали погодную «чехарду» в апреле, тепло будет чередоваться с холодом.

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