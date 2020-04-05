Москвичам пообещали погодную «чехарду» в апреле

В Москве по меньшей мере две недели продлится погодная «чехарда», тепло будет чередоваться с холодом, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Апрельская чехарда нас ждет эту неделю. Я думаю, не только эту неделю, а вообще как минимум две, а, может быть, даже с захлестом на третью неделю апреля. Апрель чрезвычайно будет противоречивый: то тепло обманчивое, то снег, то холод, то арктика, то опять атлантика. Такая чехарда в атмосфере будет твориться» – цитирует РИА «Новости» Тишковца.

По его словам, во вторник утром ожидается от минус 1 до минус 6, днем воздух прогреется до плюс 5 – плюс 10 градусов. В среду атлантический циклон принесет с собой дождевые тучи, вечером ожидается от нуля до плюс 5, днем – 6-11 градусов тепла.

Тишковец добавил, что в четверг обойдется без существенных осадков, температура будет дурачиться на уровне от минус 1 до плюс 4 ночью, а днем будет плюс 10 – плюс 15, что на 3-4 градуса выше нормы.

«В пятницу погодную идиллию вновь нарушит холодный фронт, усилится ветер, прошумят ливни, которые к выходным опять начнут переходить в заряды мокрого снега. Показания термометров в пятницу понизятся до плюс 5 – плюс 10 градусов», – рассказал синоптик.

На выходных пообещали новый обвал в температуре: в ночь столбики термометра опустятся к нулевым отметкам, а днем ожидается плюс 2 – плюс 7.

Ранее москвичам пообещали потепление на следующей неделе.