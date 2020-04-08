Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву рейсом «Аэрофлота»

Решившие вернуться на родину россияне во вторник вылетели из Нью-Йорка в Москву рейсом «Аэрофлота», свидетельствуют данные на электронном табло аэропорта имени Джона Кеннеди.

На электронном табло в первом терминале воздушной гавани в 23.47 (06.47 среды мск) появилась информация о том, что рейс SU103 отправлен. Ожидаемое время прибытия в аэропорт Шереметьево – 15.10 мск, передает ТАСС.

Регистрацию на борт прошли несколько десятков людей. Сколько именно, официально не уточняется. Ранее на этом самолете Boeing 777-300 в Нью-Йорк прибыла группа американцев, пожелавших вернуться в США.

Напомним, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что с 4 апреля временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу россиян на родину. При этом в МИД пообещали помощь оставшимся за границей россиянам. Так, правительство выделило МИД 500 млн рублей на организацию пребывания россиян за границей.

Ситуацию с COVID-19 в США уже сравнили с терактами 9/11 и с атакой на Перл-Харбор.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД