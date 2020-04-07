Путин обсудит со специалистами возможность сокращения нерабочих дней в апреле

На совещании по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией президент России Владимир Путин проконсультировался со специалистами в области вирусологии по поводу возможного сокращения количества нерабочих дней в апреле.

«Насколько правильно мы действуем, с точки зрения организации режима вынужденных нерабочих дней, хотелось бы тоже услышать мнение наших коллег, которые сейчас будут выступать. И в этой связи очень важно услышать ваши мнения, уважаемые друзья, как вы считаете, можно ли будет сократить количество дней, когда многие предприятия в стране не работают, возможно ли это в ближайшее время, каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что очень важно «избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества».

«Прежде всего предоставлю слово нашим коллегам, специалистам как раз в области вирусологии. Мы теперь все вирусологами, по-моему, стали, вся страна – вирусологи. Но мнение истинных специалистов крайне важно, потому что мы свои действия, имею в виду действия властей всех уровней, основываем именно на мнении тех людей, которые всю жизнь свою посвятили сложной и очень важной, ответственной работе», – сказал Путин.

Он отметил, что главное в сложившейся ситуации – безопасность и здоровье россиян.

«При этом важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности», – сказал президент.

Путин также отметил, что пик по коронавирусу в России еще не пройден.

Напомним, за последние сутки в стране выявлено 1 тыс. 154 случая заражения COVID-19.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД