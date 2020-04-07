Запаса продуктов в России хватит минимум на два месяца

Запаса продуктов, созданного в России, хватит как минимум на два месяца, он постоянно пополняется, сообщили в Минпромторге.

В Минпромторге сообщили, что «в стране есть запас продуктов как минимум на два месяца, и этот объем постоянно пополняется», передает Telegram-канал стопкоронавирус.рф.

Граждан попросили не создавать искусственный дефицит, покупая в несколько раз больше необходимого.

«Но даже в этой ситуации полки магазинов будут оперативно наполняться», – отмечается в сообщении.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявил об отсутствии перебоев с продуктами в магазинах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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