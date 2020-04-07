Американка рассказала о шокирующем счете за лечение коронавируса

Американка Дэнни Аскини сообщила, что госпитализация и лечение от коронавируса обошлось ей в 34 тыс. долларов.

«У меня просто не было слов. Счет был примерно на 34 тыс. долларов. Только тест на COVID-19 обошелся в 907 долларов. И это всего 2% моего счета», – рассказала Дэнни Аскини в сюжете Первого канала.

По ее словам, каждый прием в отделе неотложной помощи стоил ей 3 тыс. долларов.

«Перед прибытием пациента все, что требуется врачам, должно находиться в комнате для изоляции. Ты проводишь там какое-то время, пока не готов тест. И буквально за все, чем пользуются доктора в этой комнате, должна тоже платить я», – заявила Аскини.

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