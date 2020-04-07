Лукашенко потребовал уйти от «вечной неопределенности» c нефтью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике необходимо в ближайшее время уйти от «постоянных споров, выяснений и состояния вечной неопределенности» в сфере поставок нефти.

Лукашенко заявил об этом на совещании о поставках нефти, передает БелТА.

Президент поинтересовался актуальным положением дел в нефтеперерабатывающем комплексе страны, в частности загрузкой мощностей, показателями эффективности за отчетный период. Он также спросил, какие достигнуты договоренности по поставкам нефти на апрель, что просматривается до конца года и насколько жесткие эти планы.

«В самое ближайшее время нам нужно уйти от постоянных споров, выяснений и состояния вечной неопределенности», – сказал глава государства.

Лукашенко отметил, что происходящие в мире события требуют принятия самых оперативных мер в нефтяной сфере, «времени на переписки, рассуждения и согласования нет».

«Хотел бы более подробно остановиться на перспективах. Нефтяной рынок лихорадит, а его конъюнктура непрогнозируема. Задача таких стран, как наша, быть готовыми к любому развитию событий. А лучше, как я уже говорил, в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав... Чем больше опор мы создадим для нашей экономики, тем более устойчивым будет общество и независимой наша политика», – заявил он.

Глава республики считает, что пока в этом отношении сделано недостаточно. В частности, указал Лукашенко, проблемы, которые должны решаться между субъектами хозяйствования в рамках нормальных договорных отношений, максимум – с участием госконцерна «Белнефтехим», приходится рассматривать на самом высоком уровне.

«Это значит, что при возникновении сложностей в полной мере не задействуются экономико-производственный, дипломатический и юридический потенциалы страны. Если вопрос важный и экстренный, то и напрягаться должны не один-два человека, а вся вертикаль. Нерешаемых проблем здесь нет и в принципе быть не может», – убежден белорусский лидер.

Также Лукашенко поручил чиновникам создать в республике серьезный запас нефти и топлива на «непредвиденные случаи», который позволит не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы.

Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев выразил мнение, что Минску и Москве важно нарастить ежемесячный объем поставок нефти на белорусские НПЗ до 2 млн тонн с учетом потерь по первому кварталу 2020 года.

Также сообщалось, что «Транснефть» начала поставки нефти на НПЗ Белоруссии.