«Аэрофлот» вывезет россиян из Бангкока

Российская авиакомпания «Аэрофлот» совершит 7 апреля спецрейсы для возвращения россиян из Бангкока. Также ожидаются разрешения на рейсы из Нью-Йорка и Мале 7 и 8 апреля, сообщил авиаперевозчик.

«Аэрофлот 7 апреля планирует выполнение специальных рейсов для возвращения российских граждан из Бангкока... «Аэрофлот» ожидает получение разрешений на выполнение рейсов из Нью-Йорка и Мале 7 и 8 апреля. Дополнительная информация будет размещена на сайте авиакомпании», – сказано в сообщении на сайте компании.

Ранее сообщалось, что Россия возобновила рейсы по вывозу своих граждан из-за границы. Так, в понедельник, 6 апреля, на родину вернутся россияне из столиц Киргизии и Бангладеш – Бишкека и Дакки.

Информация о последующих рейсах будет размещаться на сайте стопкоронавирус.рф и портале госуслуг gosuslugi.ru.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.