Инфекционист предупредил об отсутствии симптомов у половины зараженных COVID-19

Симптомы заболевания могут не проявляться примерно у половины зараженных новым коронавирусом, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, сообщает The New York Times.

«Доля тех, у кого нет каких-либо симптомов, составляет 25-50%», – приводит слова врача ТАСС.

Фаучи подчеркнул, что это пока не официальные данные, а лишь предварительные оценки.

«Мы с моими коллегами расходимся в этих цифрах», – пояснил он.

Однако инфицированные COVID-19, у которых не проявляются симптомы, могут заразить других. Это, по словам медика, значительно затрудняет отслеживание цепочек распространения эпидемии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.

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