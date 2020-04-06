Цена барреля нефти Brent упала ниже 36,6 доллара

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 6 апреля, снижаются в пределах 3% в ожидании перенесенной встречи ОПЕК+.

По состоянию на 7.56 мск цена нефть марки Brent опускалась на 1,61% – до 33,56 доллара за баррель, WTI дешевела на 3,18% – до 27,43 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В конце прошлой недели цены на нефть показывали значительный рост в течение двух торговых сессий подряд на сообщениях о том, что ОПЕК+ обсудит возможность сокращения добычи нефти совокупно на 10 млн баррелей в сутки.

Однако позднее совещание стран ОПЕК+ с участием США перенесли на вторую половину следующей недели – предположительно, на 9 апреля. После этого цены снова перешли к снижению.