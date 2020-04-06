Россиянам напомнили о повышающей иммунитет привычке

Научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования института высшей нервной деятельности РАН Александра Пучкова назвала наиболее эффективный способ противостоять вирусам во время пандемии COVID-19.

По словам Пучковой, правильный режим сна актуален не только в обычной жизни, но и во время всеобщей самоизоляции. Традиционно восьмичасовой сон нужен, чтобы набраться бодрости и сил перед рабочим днем. Во время самоизоляции, когда на работу вставать не надо, у хорошего сна появляется другая, очень актуальная сейчас функция.

«Сейчас нужно хорошо спать, поскольку это необходимо для нормальной работы иммунитета. Плохой сон, нарушенный или слишком малое его количество приводит к нарушению иммунитета. У кого-то он может снизиться, у кого-то он начинает неадекватно работать и появляются аутоиммунные проблемы. Хороший сон для иммунитета очень важен, а сейчас проблема иммунитета стоит остро», – приводит слова Пучковой радио Sputnik.

Она добавила, что до 30 апреля вся Россия пребывает в режиме оплачиваемых выходных. Однако даже если у вас выходной, это не повод слишком много или слишком мало спать, поскольку это может вызвать «рассинхронизацию».

«Человек может «уползти» до такого состояния, что начнет сидеть за компьютером до 4 часов ночи, вставать в 2 часа дня, потом ложиться спать в 6 часов утра, а потом вообще непонятно, когда начинает ложиться спать. Это не очень хороший вариант, поскольку наш организм работает ритмично. Когда начинается такое сползание, то происходит рассинхронизация внутренних часов, когда одни системы организма у нас работают по одному режиму, другие – по-другому. Это негативно сказывается на здоровье», – пояснила сомнолог.

Пучкова советует даже во время самоизоляции спать минимум по восемь часов в день, в хорошо проветренной комнате, где прохладно, темно и тихо.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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