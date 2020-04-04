Число пострадавших от взрыва в Орехово-Зуево увеличилось

В оперативном штабе МЧС России сообщили, что число пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуево увеличилось.

«В результате взрыва один один человек погиб, шесть пострадали. Из них пять человек доставлены в ЦРБ, один человек отказался от госпитализации», – уточнили в штабе, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП один человек погиб и трое пострадали.

Напомним, взрыв произошел в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево. Предварительной причиной названа неисправность газовой колонки.