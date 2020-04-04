Стало известно о погибшем в результате взрыва в Орехово-Зуево

По предварительным данным, один человек погиб, четверо пострадали в результате взрыва газовой колонки в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево, сообщили в пресс-службе МЧС.

Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе муниципалитета отметили, что жертв на улице в результате взрыва удалось избежать, на детских площадках никого не было, передает РИА «Новости».

На место инцидента выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает Telegram-канал главы региона.

Кроме того, глава МЧС Евгений Зиничев вылетел на вертолете на место взрыва.

Ранее стало известно, что взрыв произошел в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево. Предварительной причиной названа неисправность газовой колонки.