Мишустин рассказал о самочувствии

Премьер Михаил Мишустин, у которого обнаружен коронавирус, сообщил, что чувствует себя нездоровым.

Председатель правительства сообщил, что из симптомов у него только высокая температура, он чувствует себя нездоровым, пишет «Коммерсант».

В пресс-службе правительства сообщили, дополнительное тестирование предстоит всем контактировавшим лично с Мишустиным в последнее время. Они перейдут в режим изоляции.

В то же время премьер еще несколько недель назад ограничил личное общение, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.

Известно, что председатель правительства будет проходить лечение в одном из медицинских учреждений под наблюдением врачей.

Напомним, Мишустин в четверг сообщил президенту Владимиру Путину, что заболел коронавирусом. Тот пожелал ему выздоровления, отметив, что без Мишустина окончательных решений в экономической сфере приниматься не будет. Премьер в связи со своей болезнью призвал россиян соблюдать режим самоизоляции.

Исполняющим обязанности председателя правительства был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что Мишустин – это человек, который постоянно проверяется на коронавирус, но «практика показывает: никто отгородиться от болезни не может».