Собянин допустил снятие режима самоизоляции в Москве после майских праздников

Решение о снятии режима самоизоляции в Москве может быть принято после майских праздников, если будет отмечена позитивная динамика по коронавирусу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в четверг Собянин заявил, что Москва, возможно, вышла на пик заболеваемости коронавирусом.

Во вторник мэр Москвы подписал указ о продлении в столице режима самоизоляции до 11 мая.