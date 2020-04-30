Крупнейшая в США авиакомпания заявила о рекордных убытках

Крупнейшая авиакомпания США American Airlines Group Inc. зафиксировала значительный убыток в первом квартале этого года на фоне пандемии коронавируса, которая привела к резкому падению спроса на авиаперевозки, сообщили в пресс-службе корпорации.

Уточняется, что чистый убыток в январе-марте составил 2,241 млрд долларов, или 5,26 доллара в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в 185 млн долларов, или 0,41 доллара на акцию, за аналогичный период годом ранее. Это сильнейший убыток компании со времен финансового кризиса 2008 года, передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Как подсчитали аналитики, скорректированный убыток в расчете на акцию составил 2,65 доллара. В то время как квартальная выручка авиакомпании сократилась на 19,6%, до 8,515 млрд долларов по сравнению с 10,584 млрд долларов. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал показатель на уровне 9,255 млрд долларов.

«Никогда прежде наша авиакомпания или наша отрасль не сталкивались со столь серьезной проблемой», – заявил глава American Airlines Даг Паркер, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По словам Паркера, компания «приняла быстрые и решительные меры в целях сокращения расходов и поддержания ликвидности».

Ранее American Airlines объявила, что из-за радикального ограничения гражданских рейсов переходит на грузовые перевозки медикаментов, почты, электроники и других товаров, которые в последний раз выполняла 36 лет назад.

Кроме того, на фоне снижения пассажиропотока флагман американской авиакосмической индустрии концерн Boeing стремительно падает с небес на землю. Его основные заводы отныне закрыты.