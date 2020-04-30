Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Наиболее опасными сопутствующим коронавирусу заболеваниями стали деменция и ожирение, выяснили британские исследователи.

Эксперты из организации ISARIC проанализировали данные по 16 тыс. 749 случаям госпитализации с коронавирусом в больницах Великобритании. Выяснилось, что у 53% зараженных было как минимум одно хроническое заболевание, при этом смертность среди таких пациентов оказалась почти на 40% выше, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Наиболее опасным сопутствующим заболеванием стала деменция – вероятность летального исхода при ней оказалась выше на 39%. Ожирение повышает риски на 37%, а болезни сердечно-сосудистой системы – на 31%.

Отмечается, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек, также увеличивают вероятность смерти пациентов с коронавирусом.

Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД